Erhan Afyoncu’dan Düşen Doğum Oranları İçin Teşvik Önerisi: "Doğum İzni En Az 2 Yıla Yükselsin"
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk’ün Atatürk’ün yatı olarak bilinen Savarona’dan yaptığı canlı yayında bir kez daha Türkiye’de kritik seviyelere gerileyen doğum oranlarına dikkat çekti.
Afyoncu, doğum oranlarının yeniden yükselmesi için devletin teşvikler vermesi gerektiğini söyledi ve doğum izninin en az 2 yıla yükselmesi gerektiğini ifade etti.
TÜİK’in yaptığı açıklamada Türkiye’de doğum hızı toplam 71 ilde kritik seviyenin altında olduğu ortaya çıkmıştı.
“Kadınlara en az 2 yıl doğum izni verilmesi gerekiyor”
