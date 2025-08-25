Erhan Afyoncu’dan Düşen Doğum Oranları İçin Teşvik Önerisi: "Doğum İzni En Az 2 Yıla Yükselsin"

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda eşlerin çalışmak zorunda olduğunun altını çizen Afyoncu, “Devletin çocuklar için teşvik vermesi gerekiyor. Kadınların doğum izni en az 2 yıl olmadı. Bunun devlet bütçesine katkısı ne olur ki! Ayrıca eğitim meselesinin de çözülmesi lazım. İnsanlar devlet okullarındaki eğitimi yeterli görmediği için özel okullara yöneliyor ama buna da bütçe yetmiyor. Mesela Kazakistan 5 çocuğu olan aileye emekli maaşı veriyor. Bu da yapılabilir Türkiye’de. Bakın çok hızlı hareket etmemiz lazım nüfus problemini çözmek için” ifadelerini kullandı.