Erhan Afyoncu’dan Düşen Doğum Oranları İçin Teşvik Önerisi: "Doğum İzni En Az 2 Yıla Yükselsin"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.08.2025 - 00:31

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk’ün Atatürk’ün yatı olarak bilinen Savarona’dan yaptığı canlı yayında bir kez daha Türkiye’de kritik seviyelere gerileyen doğum oranlarına dikkat çekti.

Afyoncu, doğum oranlarının yeniden yükselmesi için devletin teşvikler vermesi gerektiğini söyledi ve doğum izninin en az 2 yıla yükselmesi gerektiğini ifade etti.

TÜİK’in yaptığı açıklamada Türkiye’de doğum hızı toplam 71 ilde kritik seviyenin altında olduğu ortaya çıkmıştı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da Türkiye’yi bekleyen nüfus krizine en fazla dikkat çeken isimlerden biri. Afyoncu bugün de CNN Türk ekranlarında katıldığı yayında nüfus krizi ile önemli açıklamalarda bulundu.

Eğer doğum hızını artıramazsak Anadolu’nun eski medeniyetleri Hititler, Romalılar gibi Türklerin de Anadolu’dan sileneceğini söyleyen Erhan Afyoncu, konunun siyaset üstü olarak algılanması gerektiğini ifade etti.

“Kadınlara en az 2 yıl doğum izni verilmesi gerekiyor”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda eşlerin çalışmak zorunda olduğunun altını çizen Afyoncu, “Devletin çocuklar için teşvik vermesi gerekiyor. Kadınların doğum izni en az 2 yıl olmadı. Bunun devlet bütçesine katkısı ne olur ki! Ayrıca eğitim meselesinin de çözülmesi lazım. İnsanlar devlet okullarındaki eğitimi yeterli görmediği için özel okullara yöneliyor ama buna da bütçe yetmiyor. Mesela Kazakistan 5 çocuğu olan aileye emekli maaşı veriyor. Bu da yapılabilir Türkiye’de. Bakın çok hızlı hareket etmemiz lazım nüfus problemini çözmek için” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
zülkarneyn

ekonomi çökmüş, milyonlarca mülteciyle uğraşıyoruz, eğitim ve sağlık içler acısı; alarm da değil, yıllardır siren çalıyor. yöneticiler hâlâ cep doldurma peşi... Devamını Gör