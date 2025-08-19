Furkan Bölükbaşı Hesabını Erhan Afyoncu'nun Kapattırdığını İddia Etti
Hükümete yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyanın tartışmalı isimlerinden olan Furkan Bölükbaşı geçtiğimiz günlerde Konya'da bir kavgaya karışmış, bu olay sosyal medyada gündem olmuştu. Ardından Bölükbaşı'na bir kötü haber de Twitter (X) yönetiminden geldi. Bölükbaşı'nın X hesabı askıya alındı. Furkan Bölükbaşı attığı tweette hesabını tarihçi ve MSÜ rektörü Erhan Afyoncu'nun şikayetiyle kapatıldığını öne sürdü.
Erişim engelini Erhan Afyoncu'nun talep ettiğini iddia eden Bölükbaşı, bunun sebebini ise Türk-Türkiyeli tartışmalarında kendisini eleştirmesi olarak gösterdi.
Ardından ünlü akademisyene meydan okudu.
