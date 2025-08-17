Furkan Bölükbaşı’nın X Hesabı Engellendi: "Beni Kurban Verirseniz Hepiniz Aynı Akıbetle Karşılaşacaksınız"
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Furkan Bölükbaşı’nın eski adıyla Twitter olan X’teki hesabı erişime engellendi. Platformdaki başka bir hesabından açıklamada bulunan Furkan Bölükbaşı, erişim engelinin “standard bir İBB eleştirisi” sebebiyle olduğunu ve aynı sebeple birçok hesabın da kapatılabileceğini söyleyerek, “Benim erişim engelim sadece bir işaret fişeğiydi ve beni kurban verirseniz sırayla hepiniz aynı akıbetle karşılaşacaksınız.” ifadelerini kullandı.
Furkan Bölükbaşı, Twitter’da AKP ve hükümet ile ilgili paylaşımlarda bulunan en etkili hesaplardan biri olarak öne çıkıyordu.
