Furkan Bölükbaşı’nın X Hesabı Engellendi: "Beni Kurban Verirseniz Hepiniz Aynı Akıbetle Karşılaşacaksınız"

'Hesabıma getirilen erişim engeli bazı arkadaşlarımızı sevindirmiş. Halbuki kendileri için endişelenmeleri gerekir.

Zira ben hukuka aykırı tek kelime yazmam. Kanunları çok iyi bilirim. Asla dışına çıkmam. Bu yüzden bugüne kadar hakkımda yüzlerce soruşturma açılsa da hep takipsizlik aldım.

Erişim engeli kararı aldırılan paylaşımım da standart bir İBB eleştirisinden ibaret. Hepinizin her saat yaptıklarınızdan.

Bana erişim engeli geldiyse çok yakında hepinize gelmeye başlayacaktır. Benim erişim engelim sadece bir işaret fişeğiydi ve beni kurban verirseniz sırayla hepiniz aynı akıbetle karşılaşacaksınız.

Gün artık eski hesapları karıştırma günü değil. Gün varlığımızı sürdürebilmek için birlik olma günü.'