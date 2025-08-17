onedio
Furkan Bölükbaşı’nın X Hesabı Engellendi: "Beni Kurban Verirseniz Hepiniz Aynı Akıbetle Karşılaşacaksınız"

Furkan Bölükbaşı'nın X Hesabı Engellendi: "Beni Kurban Verirseniz Hepiniz Aynı Akıbetle Karşılaşacaksınız"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.08.2025 - 09:15

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Furkan Bölükbaşı’nın eski adıyla Twitter olan X’teki hesabı erişime engellendi. Platformdaki başka bir hesabından açıklamada bulunan Furkan Bölükbaşı, erişim engelinin “standard bir İBB eleştirisi” sebebiyle olduğunu ve aynı sebeple birçok hesabın da kapatılabileceğini söyleyerek, “Benim erişim engelim sadece bir işaret fişeğiydi ve beni kurban verirseniz sırayla hepiniz aynı akıbetle karşılaşacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Furkan Bölükbaşı, Twitter’da AKP ve hükümet ile ilgili paylaşımlarda bulunan en etkili hesaplardan biri olarak öne çıkıyordu.

Furkan Bölükbaşı, Twitter'da AKP ve hükümet ile ilgili paylaşımlarda bulunan en etkili hesaplardan biri olarak öne çıkıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’a entegre yapay zeka sohbet robotu Grok ile de kavga eden Furkan Bölükbaşı’nın hesabı erişime engellendi. Bölükbaşı, aynı platformda yer alan diğer hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise hesabının “standart bir İBB eleştirisi” yüzünden engellendiğini açıkladı.

Furkan Bölükbaşı'nın hesabının erişim engeli üzerine yaptığı açıklaması.

Furkan Bölükbaşı’nın hesabının erişim engeli üzerine yaptığı açıklaması. 👇
'Hesabıma getirilen erişim engeli bazı arkadaşlarımızı sevindirmiş. Halbuki kendileri için endişelenmeleri gerekir.

Zira ben hukuka aykırı tek kelime yazmam. Kanunları çok iyi bilirim. Asla dışına çıkmam. Bu yüzden bugüne kadar hakkımda yüzlerce soruşturma açılsa da hep takipsizlik aldım.

Erişim engeli kararı aldırılan paylaşımım da standart bir İBB eleştirisinden ibaret. Hepinizin her saat yaptıklarınızdan.

Bana erişim engeli geldiyse çok yakında hepinize gelmeye başlayacaktır. Benim erişim engelim sadece bir işaret fişeğiydi ve beni kurban verirseniz sırayla hepiniz aynı akıbetle karşılaşacaksınız.

Gün artık eski hesapları karıştırma günü değil. Gün varlığımızı sürdürebilmek için birlik olma günü.'

