onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Moldova'daki Protesto Gösterilerinde Pikachu ve Arkadaşları Gözaltına Alındı

Moldova'daki Protesto Gösterilerinde Pikachu ve Arkadaşları Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 18:47

Moldova’nın başkenti Kişinev’de Zafer Bloğu’nun düzenlediği hükümet karşıtı protestoya polis müdahale etti. Evgenia Gutsul’un gözaltına alınmasını protesto eden çok sayıda kişi yakalanırken, Pikachu, Labubu ve Kutup Ayısı kostümlü göstericilerin gözaltına alınma anları sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moldova'daki gösterilere de Pikachu damga vurdu.

Moldova'daki gösterilere de Pikachu damga vurdu.

Moldova’nın başkenti Kişinev’de Rusya yanlısı Zafer Bloğu’nun gençlik örgütü tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoya polis müdahale etti. AB karşıtı lider Evgenia Gutsul’un gözaltına alınmasını protesto eden kalabalık arasından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cumartesi sabahı tren istasyonunda toplanan göstericiler çadır kampı kurmaya çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı. Eylemciler, Gutsul’un serbest bırakılmasını talep ederken, yetkililerin tutumunu “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.

Zafer Bloğu, geçmişte usulsüzlük iddiaları nedeniyle birçok kez seçimlere katılmaktan men edilmişti. Protestolar sırasında dikkat çeken anlardan biri ise Pikachu kostümü giyen bir göstericinin gözaltına alınması oldu. Pikachu, Labubu ve Kutup Ayısı'nın gözaltına alındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gözaltı anları etraftakilerin gülümseleri altında kameralara yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın