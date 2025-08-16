Moldova'daki Protesto Gösterilerinde Pikachu ve Arkadaşları Gözaltına Alındı

Moldova’nın başkenti Kişinev’de Rusya yanlısı Zafer Bloğu’nun gençlik örgütü tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoya polis müdahale etti. AB karşıtı lider Evgenia Gutsul’un gözaltına alınmasını protesto eden kalabalık arasından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cumartesi sabahı tren istasyonunda toplanan göstericiler çadır kampı kurmaya çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı. Eylemciler, Gutsul’un serbest bırakılmasını talep ederken, yetkililerin tutumunu “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.

Zafer Bloğu, geçmişte usulsüzlük iddiaları nedeniyle birçok kez seçimlere katılmaktan men edilmişti. Protestolar sırasında dikkat çeken anlardan biri ise Pikachu kostümü giyen bir göstericinin gözaltına alınması oldu. Pikachu, Labubu ve Kutup Ayısı'nın gözaltına alındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.