Yargıtay'ın Cinsel İlişkiyi Reddetmeyi "Haksız Tahrik" Olarak Kabul Etmesine Tepki Yağdı

Ceyda Yüksel’i öldüren Serkan Dindar hakkında verilen müebbet hapis cezası, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “haksız tahrik” indirimiyle 18 yıla düşürüldü. Yargıtay da bu indirimi onayladı. Karar metninde, sanığın cinsel yakınlaşma talebinin reddedilmesi sonrası yaşadığı “elem ve öfke”nin tahrik nedeni olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu gerekçeyle indirimin kesinleşmesi, kamuoyunda geniş tepkilere yol açtı.