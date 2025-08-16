Yargıtay'ın Cinsel İlişkiyi Reddetmeyi "Haksız Tahrik" Olarak Kabul Etmesine Tepki Yağdı
Ceyda Yüksel, 20 Ağustos 2020’de İzmir Bornova’da Serkan Dindar tarafından öldürüldü. Yargıtay, failin cinsel birlikteliği reddetmesi üzerine hissettiği “elem ve öfke”yi gerekçe göstererek haksız tahrik indirimi uygulanmasını onadı. Sosyal medyada kullanıcılar, bu kararın kadın cinayetlerini meşrulaştırdığına dair tepkiler dile getirdi. Aile ise kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı.
Yargıtay’dan haksız tahrik kararı.
Sosyal medyadan bu karara tepki yağdı.
