onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yargıtay'ın Cinsel İlişkiyi Reddetmeyi "Haksız Tahrik" Olarak Kabul Etmesine Tepki Yağdı

Yargıtay'ın Cinsel İlişkiyi Reddetmeyi "Haksız Tahrik" Olarak Kabul Etmesine Tepki Yağdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 17:42

Ceyda Yüksel, 20 Ağustos 2020’de İzmir Bornova’da Serkan Dindar tarafından öldürüldü. Yargıtay, failin cinsel birlikteliği reddetmesi üzerine hissettiği “elem ve öfke”yi gerekçe göstererek haksız tahrik indirimi uygulanmasını onadı. Sosyal medyada kullanıcılar, bu kararın kadın cinayetlerini meşrulaştırdığına dair tepkiler dile getirdi. Aile ise kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yargıtay’dan haksız tahrik kararı.

Yargıtay’dan haksız tahrik kararı.

Ceyda Yüksel’i öldüren Serkan Dindar hakkında verilen müebbet hapis cezası, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “haksız tahrik” indirimiyle 18 yıla düşürüldü. Yargıtay da bu indirimi onayladı. Karar metninde, sanığın cinsel yakınlaşma talebinin reddedilmesi sonrası yaşadığı “elem ve öfke”nin tahrik nedeni olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu gerekçeyle indirimin kesinleşmesi, kamuoyunda geniş tepkilere yol açtı.

Sosyal medyadan bu karara tepki yağdı.

Sosyal medyadan bu karara tepki yağdı.

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
6
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın