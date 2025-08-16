onedio
101 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirveye Oturdu: Alice Walton Dünyanın En Zengin Kadını Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 16:29

Alice Walton, dünyanın en varlıklı kadınlarından biri olarak dikkat çekiyor. 75 yaşındaki Walton, Walmart imparatorluğunun mirasçısı. Forbes verilerine göre net serveti 101 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla L’Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers’i geride bıraktı. Walton, iş dünyasında geri planda kalmayı tercih etti. Ancak sanat tutkusu ve hayırseverliğiyle öne çıkmayı başardı.

İlk önce şu soruyla başlayalım: Alice Walton kimdir?

7 Ekim 1949’da Arkansas’ta doğan Alice Walton, Walmart kurucusu Sam Walton’ın tek kızıdır. Trinity University’de ekonomi ve finans eğitimi aldı. Kardeşleri Jim ve Rob Walton Walmart’ın yönetiminde aktif rol alırken, Alice Walton farklı bir yol seçti. 

Şirketin operasyonlarına katılmak yerine kişisel ilgi alanlarına yöneldi. Kısa süreliğine Walmart’ta görev alsa da iş dünyasında geri planda kalmayı tercih etti. Babası Sam Walton, otobiyografisinde kızını “Bana en çok benzeyen, asi ama benden bile daha dengesiz” sözleriyle tanımlamıştı.

Alice Walton’ın serveti, Walmart’taki hisselerinden geliyor.

Forbes’a göre 2025 itibarıyla net serveti 101 milyar dolar. Yalnızca 2025 yılı içinde Walmart hisselerinin %40 değer kazanması sayesinde 28,7 milyar dolarlık ek gelir elde etti. Bu yükselişle birlikte Walton, 81,6 milyar dolara sahip olan Françoise Bettencourt Meyers’i geride bıraktı. 

Koch Industries varisi Julia Koch ise 74,2 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer aldı. Walton ailesinin toplam servetinin 320 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

Alice Walton, kardeşlerinden farklı olarak servetini sanata ve hayır işlerine yönlendirdi.

2011’de Arkansas’ta kurduğu Crystal Bridges Museum of American Art, Amerikan sanatının en önemli koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Andy Warhol, Norman Rockwell ve Georgia O’Keeffe gibi isimlerin eserleri koleksiyonunda yer alıyor. 

Walton ayrıca 44,4 milyon dolara Georgia O’Keeffe’in bir eserini satın alarak, kadın sanatçılar arasında rekor kırdı. Bunun yanı sıra Alice L. Walton Foundation aracılığıyla eğitim, sağlık ve kültür projelerine milyonlarca dolar bağış yaptı. 2016’da Walmart hisselerinden 225 milyon dolar değerinde hisseyi aile vakfına devretti.

Alice Walton iki kez evlenip boşandı ve hiç çocuğu olmadı.

Özel hayatında gösterişten uzak bir yaşamı tercih etti. Sanat tutkusu ve hayırseverliğinin yanı sıra sağlık alanında da önemli bir adım attı. 2021’de Alice L. Walton School of Medicine kuruldu. İlk öğrencilerini 2025’te kabul edecek olan okulun beş dönem boyunca eğitim ücretleri Walton tarafından karşılanacak. 

Walton ayrıca uzun yıllar at yetiştiriciliğiyle ilgilendi ancak 2017’de çiftliklerini satarak tüm zamanını sanata ve eğitime ayırmaya karar verdi. Bugün, dünyanın en zengin kadını olarak sanat ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

