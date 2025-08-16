101 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirveye Oturdu: Alice Walton Dünyanın En Zengin Kadını Oldu
Alice Walton, dünyanın en varlıklı kadınlarından biri olarak dikkat çekiyor. 75 yaşındaki Walton, Walmart imparatorluğunun mirasçısı. Forbes verilerine göre net serveti 101 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla L’Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers’i geride bıraktı. Walton, iş dünyasında geri planda kalmayı tercih etti. Ancak sanat tutkusu ve hayırseverliğiyle öne çıkmayı başardı.
İlk önce şu soruyla başlayalım: Alice Walton kimdir?
Alice Walton’ın serveti, Walmart’taki hisselerinden geliyor.
Alice Walton, kardeşlerinden farklı olarak servetini sanata ve hayır işlerine yönlendirdi.
Alice Walton iki kez evlenip boşandı ve hiç çocuğu olmadı.
