101 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirveye Oturdu: Alice Walton Dünyanın En Zengin Kadını Oldu

Forbes’a göre 2025 itibarıyla net serveti 101 milyar dolar. Yalnızca 2025 yılı içinde Walmart hisselerinin %40 değer kazanması sayesinde 28,7 milyar dolarlık ek gelir elde etti. Bu yükselişle birlikte Walton, 81,6 milyar dolara sahip olan Françoise Bettencourt Meyers’i geride bıraktı.

Koch Industries varisi Julia Koch ise 74,2 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer aldı. Walton ailesinin toplam servetinin 320 milyar doları bulduğu belirtiliyor.