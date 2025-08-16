"2025 Yılında Erkekler" Açıklamasıyla Paylaşılan Video Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son yıllarda ilişkilerde roller hızla değişiyor. Geleneksel beklentilerin yerini farklı bir denge alırken, pek çok kişi bu durumdan şikayetçi. Özellikle sosyal medyada kadınların, erkeklere “prenses” dediğine rastlayabiliyoruz. Sosyal medyada “2025 Yılında Erkekler” başlığıyla paylaşılan video da tam bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Videodaki yorumlar, günümüz ilişkilerindeki beklenti ve algıların nasıl değiştiğini gösteriyor.

Kaynak: Onedio / X