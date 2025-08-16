onedio
"2025 Yılında Erkekler" Açıklamasıyla Paylaşılan Video Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 14:06

Son yıllarda ilişkilerde roller hızla değişiyor. Geleneksel beklentilerin yerini farklı bir denge alırken, pek çok kişi bu durumdan şikayetçi. Özellikle sosyal medyada kadınların, erkeklere “prenses” dediğine rastlayabiliyoruz. Sosyal medyada “2025 Yılında Erkekler” başlığıyla paylaşılan video da tam bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Videodaki yorumlar, günümüz ilişkilerindeki beklenti ve algıların nasıl değiştiğini gösteriyor.

Kaynak: Onedio / X

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

Video gündem olunca X ahalisinin de ikiye bölünmesi kaçınılmaz oldu. İşte tepkilerden bazıları 👇🏻

👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
Peki sizin düşünceniz ne? Yorumlarınızı bekliyoruz...

