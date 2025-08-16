Pazarcıların Tepkisi Dinmiyor: Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanına Ağır Sözlerle Video Çektiler

Geçen günlerde İstanbul’da AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın semt pazarına gittiği görüntüler gündem olmuştu. Bu görüntülerin bu kadar gündem olmasının sebebi ise Bahadır’ın pazarcıyı azarlamasıydı. 20 TL’den aldığı domatesi 50 liradan satan pazarcıya karşı tavırları tepki çeken Bahadır’a esnafın tepkisi dinmiyor. Son olarak Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, yanına pazar esnafını alarak Hakan Bahadır’a tepki gösterdikleri yeni video yayınladı. Karaca, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'a 'Kendini beğenmiş kibir abidesi, sen kimsin lan' sözleriyle yüklendi.
“Ey kendini beğenmiş kibir abidesi!”
