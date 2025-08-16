onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Pazarcıların Tepkisi Dinmiyor: Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanına Ağır Sözlerle Video Çektiler

Pazarcıların Tepkisi Dinmiyor: Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanına Ağır Sözlerle Video Çektiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.08.2025 - 15:44

İçerik Devam Ediyor

Geçen günlerde İstanbul’da AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın semt pazarına gittiği görüntüler gündem olmuştu. Bu görüntülerin bu kadar gündem olmasının sebebi ise Bahadır’ın pazarcıyı azarlamasıydı. 20 TL’den aldığı domatesi 50 liradan satan pazarcıya karşı tavırları tepki çeken Bahadır’a esnafın tepkisi dinmiyor. Son olarak Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, yanına pazar esnafını alarak Hakan Bahadır’a tepki gösterdikleri yeni video yayınladı. Karaca, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'a 'Kendini beğenmiş kibir abidesi, sen kimsin lan' sözleriyle yüklendi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

“Ey kendini beğenmiş kibir abidesi!”

“Ey kendini beğenmiş kibir abidesi!”

Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, yanına pazar esnafını alarak tepki videosu çekti.

Karaca, videoda şu ifadeleri kullandı:

'Pazarcı esnafını suçlu yapmak için elini domatesi alan pazara gidiyor. Suçlu gibi ilan ediyor.  Toplumun gözünde küçültmeye çalışıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Köylü kasaya ne koyarsa ben de onu getirir pazarda satar. Köylü içine çatlağını koyar, çürüğü koyar. Biz ne yaparız çürüğü ayıklarız insana satarız. İnsanlara çürük satmıyoruz. Köylü kardeşimiz kasaya ne koyarsa onu satmak zorundayız. İçinde ayırdığımızda maddiyat biner. Ambalaj biner, tezgahta 2-3 kişi çalışıyor. Bizler marketler gibi fırsatçı değili.z

İstanbul Bahçelievler belediye başkanına söylüyorum. Ey kendini beğenmiş kibir abidesi, ayağında 30 bin liralık ayakkabı gitmiş benim pazarcıma faturayı getir diyor. Sen kimsin lan!”Bizi kimse bu kadar aşağılayamaz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Olayın detayları için👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
6
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın