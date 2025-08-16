Pazarcıların Tepkisi Dinmiyor: Pazarcıyı Azarlayan Belediye Başkanına Ağır Sözlerle Video Çektiler

Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, yanına pazar esnafını alarak tepki videosu çekti.

Karaca, videoda şu ifadeleri kullandı:

'Pazarcı esnafını suçlu yapmak için elini domatesi alan pazara gidiyor. Suçlu gibi ilan ediyor. Toplumun gözünde küçültmeye çalışıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Köylü kasaya ne koyarsa ben de onu getirir pazarda satar. Köylü içine çatlağını koyar, çürüğü koyar. Biz ne yaparız çürüğü ayıklarız insana satarız. İnsanlara çürük satmıyoruz. Köylü kardeşimiz kasaya ne koyarsa onu satmak zorundayız. İçinde ayırdığımızda maddiyat biner. Ambalaj biner, tezgahta 2-3 kişi çalışıyor. Bizler marketler gibi fırsatçı değili.z

İstanbul Bahçelievler belediye başkanına söylüyorum. Ey kendini beğenmiş kibir abidesi, ayağında 30 bin liralık ayakkabı gitmiş benim pazarcıma faturayı getir diyor. Sen kimsin lan!”Bizi kimse bu kadar aşağılayamaz.'