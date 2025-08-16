onedio
İsrail'in Gazze'deki Yarattığı Büyük Yıkım Havadan Görüntülendi

İsrail'in Gazze'deki Yarattığı Büyük Yıkım Havadan Görüntülendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.08.2025 - 16:38

Gazze, İsrail’in saldırıları ve ablukası altında kıtlık yaşıyor. Filistinliler İsrail’in saldırılarından korunmaya çalışırken İsrail’in mahkum ettiği açlıkta yaşamlarını yitiriyor. 7 Ekim 2023’te bu yana 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti. TRT World, TRT'nin Gazze’deki yıkımı bir uçaktan kaydettiği görüntüleri paylaştı. Görüntüler Gazze’de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak

Buradan izleyebilirsiniz:

İsrail’in 22 aydır Gazze’ye havadan, karadan ve denizden saldırısı sürüyor.

İsrail'in 22 aydır Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırısı sürüyor.

İsrail’in saldırılarında yaklaşık 62 bin Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze’yi moloz yığınına çeviren İsrail’in yarattığı yıkım TRT kamerasıyla görüntülendi.  TRT, İsrail'in Gazze'deki toplu yıkımını bir uçaktan kaydetti. Görüntüler Gazze’nin durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Verilere göre 7 Ekim 2023’ten bu yana 1081’i çocuk 251 Filistinli açıklıktan hayatını kaybetti. 61 bin 827 Filistinli yaşamını yitirirken 155 bin 275 kişi yaralandı.

