İsrail'in Gazze'deki Yarattığı Büyük Yıkım Havadan Görüntülendi

İsrail’in saldırılarında yaklaşık 62 bin Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze’yi moloz yığınına çeviren İsrail’in yarattığı yıkım TRT kamerasıyla görüntülendi. TRT, İsrail'in Gazze'deki toplu yıkımını bir uçaktan kaydetti. Görüntüler Gazze’nin durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Verilere göre 7 Ekim 2023’ten bu yana 1081’i çocuk 251 Filistinli açıklıktan hayatını kaybetti. 61 bin 827 Filistinli yaşamını yitirirken 155 bin 275 kişi yaralandı.