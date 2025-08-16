İsrail'in Gazze'deki Yarattığı Büyük Yıkım Havadan Görüntülendi
Gazze, İsrail’in saldırıları ve ablukası altında kıtlık yaşıyor. Filistinliler İsrail’in saldırılarından korunmaya çalışırken İsrail’in mahkum ettiği açlıkta yaşamlarını yitiriyor. 7 Ekim 2023’te bu yana 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti. TRT World, TRT'nin Gazze’deki yıkımı bir uçaktan kaydettiği görüntüleri paylaştı. Görüntüler Gazze’de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.
İsrail’in 22 aydır Gazze’ye havadan, karadan ve denizden saldırısı sürüyor.
