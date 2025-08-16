Eşi Ölünce "Koruyamıyorum" Diyerek İhbar Etti: Evinden 8 Bin Yıllık Tarihi Eser Çıktı!

Gizligöl, pitosun 3 metre çapında ve 1 metre yükseklikte olduğunu dile getirdi. Pitosa dair bilgiler veren Gizligöl, şunları dedi:

“Yüksek ihtimalle kendi döneminde bahçede, yani tarlada ekinlerin saklanması için kullanılıyordu. Vatandaşlar, gelecek yılın mahsulünü veya tohumlukları pitosun içine koyar, yılsonuna kadar muhafaza ederlerdi. Bu şekilde, tohumları tekrar toprağa ekerlerdi. Yani bu pitos, adeta dönemin silosu olarak kullanılmış. Bu tür saklama kapları Neolitik dönemden itibaren, özellikle Tunç ve Demir çağında yaygın şekilde kullanılmıştır. Bazı medeniyetler pitosları mezar olarak da kullanmış olsa da, bizim pitosumuz mezar özelliği taşımamaktadır. Bu pitos ise tamamen tahıl ve tohumları saklamak amacıyla yapılmıştı.”

Öte yandan Gizligöl, 1970-1980’lere kadar köylerde kullanıldığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı.