Eşi Ölünce "Koruyamıyorum" Diyerek İhbar Etti: Evinden 8 Bin Yıllık Tarihi Eser Çıktı!
Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Dicle ilçesinde bir vatandaş eşi öldükten sonra Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Evinde devasa bir pitos (eski bir saklama kabı) olduğunu söyleyen vatandaş bunu koruyamayacağını bildirdi. Uzmanlar bu devasa saklama kabının 8 bin yıllık olduğunu belirtti.
Eşi ölen vatandaş yaşlı olduğunu ve evindeki tarihi eseri koruyamacağını söyleyerek ihbarda bulundu.
Yaklaşık 8 bin yıldır var olan saklama kapları 1980’lerden sonra terk edildi.
