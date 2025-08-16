onedio
Ara Güler’in Fotoğrafları Yapay Zekayla Canlandırıldı: Ortaya İzlemelere Doyulmayacak Görüntüler Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.08.2025 - 15:15

Türkiye'nin efsanevi fotoğrafçısı Ara Güler'in fotoğrafları yapay zekayla canlandırıldı. Sanatçı ve fotoğrafçı Cem Talu'nun yönetmenliğini yaptığı görüntülerin seslendirmesi ve müziği ise Zülfü Livaneli'ye ait. Cem Talu, fotoğrafların yapay zekayla canlandırıldığı videoyu Instagram hesabından 'Ara Güler'i 97. doğum gününde saygı ve hasretle anıyoruz.' sözleriyle paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Duayen fotoğrafçı Ara Güler’in 1950’li yıllarda çektiği fotoğraflar Cem Talu tarafından yapay zekayla canlandırıldı. O görüntüler Talu, Instagram hesabından paylaştı. Talu, paylaşımına 'Ara Güler’i 97. doğum gününde saygı ve hasretle anıyoruz...' notunu düştü.

Görüntülerin seslendirmesi ve müziği ise Zülfü Livaneli'ye ait.

Ara Güler kimdir?

Ara Güler, 1928 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Asıl adı Mıgırdiç Ara Derderyan'dır. İsmini 'Yakışıklı Ara' olarak bilinen Ararat Kralı Ara Geghetsik'ten, göbek adını ise dedesi Mıgırdiç'ten aldı.

Çocukken sinemadan oldukça etkilendi. Lise döneminde babası, ona 35 mm'lik film makinesi ve bir fotoğraf makinesi alarak fotomuhabir olmaya teşvik etti. 1951 yılında Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu.

1961'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual dergisi, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak ilan etti. 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü aldı.

İlk evliliğini 1975 yılında Perihan Sarıöz ile yaptı. Bu evlilik dört yıl sürdü. 1980 yılında tanıştığı Suna Taşkıran ile 1984 yılında evlendi. Ara Güler'in çocuğu yoktu. 90 yaşında kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Cem Talu'nun paylaşımı şöyle oldu👇🏻

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
