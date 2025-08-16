Ara Güler’in Fotoğrafları Yapay Zekayla Canlandırıldı: Ortaya İzlemelere Doyulmayacak Görüntüler Çıktı

Türkiye'nin efsanevi fotoğrafçısı Ara Güler'in fotoğrafları yapay zekayla canlandırıldı. Sanatçı ve fotoğrafçı Cem Talu'nun yönetmenliğini yaptığı görüntülerin seslendirmesi ve müziği ise Zülfü Livaneli'ye ait. Cem Talu, fotoğrafların yapay zekayla canlandırıldığı videoyu Instagram hesabından 'Ara Güler'i 97. doğum gününde saygı ve hasretle anıyoruz.' sözleriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ara Güler’in çektiği fotoğraflar yapay zekayla canlandırıldı.
Ara Güler kimdir?
Cem Talu'nun paylaşımı şöyle oldu👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın