Ara Güler’in Fotoğrafları Yapay Zekayla Canlandırıldı: Ortaya İzlemelere Doyulmayacak Görüntüler Çıktı

Ara Güler, 1928 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Asıl adı Mıgırdiç Ara Derderyan'dır. İsmini 'Yakışıklı Ara' olarak bilinen Ararat Kralı Ara Geghetsik'ten, göbek adını ise dedesi Mıgırdiç'ten aldı.

Çocukken sinemadan oldukça etkilendi. Lise döneminde babası, ona 35 mm'lik film makinesi ve bir fotoğraf makinesi alarak fotomuhabir olmaya teşvik etti. 1951 yılında Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu.

1961'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual dergisi, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak ilan etti. 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü aldı.

İlk evliliğini 1975 yılında Perihan Sarıöz ile yaptı. Bu evlilik dört yıl sürdü. 1980 yılında tanıştığı Suna Taşkıran ile 1984 yılında evlendi. Ara Güler'in çocuğu yoktu. 90 yaşında kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.