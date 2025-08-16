Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğraflarıyla Paylaşım Yapan Avukat Cem Duman Gözaltına Alındı
AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın da “istismar” uyarısıyla gündeme taşıdığı tartışmalı paylaşımlar yapan avukat Cem Duman gözaltına alındı.
Son günlerde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı içeriklerle tepki toplayan Duman, güvenlik güçlerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Paylaşımlarının kamuoyunda rahatsızlık yarattığı ve özellikle AKP kanadından sert eleştiriler geldiği belirtiliyor.
Günlerdir sosyal medyada konuşulan Avukat Cem Duman'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "istismar" diyerek söz konusu paylaşımlarla ilgili uyarılarda bulunmuştu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
