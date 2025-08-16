Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğraflarıyla Paylaşım Yapan Avukat Cem Duman Gözaltına Alındı

Avukat Cem Duman’ın, dün sabah Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, Yılmaz’la bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 2 avukatın da bulunduğu belirtildi.

Avukat Cem Duman, tepki çeken son paylaşımlarından birinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kendisine gönderildiğini söylediği bir kravatın paketini kameralar karşısında açmıştı. Bu görüntüler, kamuoyunda “reklam yapmak” ve “siyasi istismar” eleştirilerine neden olmuştu.