Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğraflarıyla Paylaşım Yapan Avukat Cem Duman Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
16.08.2025 - 17:47

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın da “istismar” uyarısıyla gündeme taşıdığı tartışmalı paylaşımlar yapan avukat Cem Duman gözaltına alındı.

Son günlerde sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı içeriklerle tepki toplayan Duman, güvenlik güçlerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Paylaşımlarının kamuoyunda rahatsızlık yarattığı ve özellikle AKP kanadından sert eleştiriler geldiği belirtiliyor.

Günlerdir sosyal medyada konuşulan Avukat Cem Duman'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Avukat Cem Duman’ın, dün sabah Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, Yılmaz’la bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 2 avukatın da bulunduğu belirtildi. 

Avukat Cem Duman, tepki çeken son paylaşımlarından birinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kendisine gönderildiğini söylediği bir kravatın paketini kameralar karşısında açmıştı. Bu görüntüler, kamuoyunda “reklam yapmak” ve “siyasi istismar” eleştirilerine neden olmuştu.

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "istismar" diyerek söz konusu paylaşımlarla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

