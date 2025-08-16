Diyanet İşleri Başkanlığı Sözlü Sınavla İki Astronom Alacak

onedio
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 22:01

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni sınav duyurusu yaptı. Yapılan duyuruda açık bulunan alanlar için astronom alınacağı duyuruldu. Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamada sınav başvuru tarihleri de açıklandı.

Bütçesi ve hutbelerdeki konu seçimleriyle sık sık eleştiri konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı bu kez açılan bir ilanla gündemde. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 astronom alımı gerçekleştirecek. Başkanlıktan yapılan duyuruya göre, başvuru şartlarını karşılayan adaylar, 18-29 Ağustos tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Adaylardan, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları isteniyor.

Sınavın Ankara’da yapılacağı ve detaylı bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

Gökbilimciler farklı çalışma alanlarını tercih edebilirler. Çoğunlukla ulusal gözlemevleri veya devlet destekli araştırma laboratuvarlarında görev yaparlar. Ayrıca havacılık ve uzay şirketleri, planetaryumlar ve bilim müzeleri de gökbilimcilere istihdam sağlar. Bazıları ise akademik kariyeri seçerek üniversitelerde öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunur. Gözlemevlerinde optik, radyo ve dijital teleskoplarla çalışmalar yapsalar da, gökbilimcilerin çoğu zamanlarını masa başında çevrimiçi araştırmalar yaparak geçirir.

Astronomlar, gezegen bilimi, güneş astronomisi, yıldızların kökeni ve evrimi ile gökadaların oluşumu gibi çeşitli alanlarda çalışır. Buna karşın fiziksel kozmoloji, Evren’i bütüncül bir bakışla inceleyen ayrı bir disiplindir.

