Diyanet İşleri Başkanlığı Sözlü Sınavla İki Astronom Alacak

Gökbilimciler farklı çalışma alanlarını tercih edebilirler. Çoğunlukla ulusal gözlemevleri veya devlet destekli araştırma laboratuvarlarında görev yaparlar. Ayrıca havacılık ve uzay şirketleri, planetaryumlar ve bilim müzeleri de gökbilimcilere istihdam sağlar. Bazıları ise akademik kariyeri seçerek üniversitelerde öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunur. Gözlemevlerinde optik, radyo ve dijital teleskoplarla çalışmalar yapsalar da, gökbilimcilerin çoğu zamanlarını masa başında çevrimiçi araştırmalar yaparak geçirir.

Astronomlar, gezegen bilimi, güneş astronomisi, yıldızların kökeni ve evrimi ile gökadaların oluşumu gibi çeşitli alanlarda çalışır. Buna karşın fiziksel kozmoloji, Evren’i bütüncül bir bakışla inceleyen ayrı bir disiplindir.