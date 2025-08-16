Diyanet İşleri Başkanlığı Sözlü Sınavla İki Astronom Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni sınav duyurusu yaptı. Yapılan duyuruda açık bulunan alanlar için astronom alınacağı duyuruldu. Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamada sınav başvuru tarihleri de açıklandı.
En çok eleştirilen kurumların başında gelen Diyanet İşleri Başkanlığı bu kez açılan bir ilanla gündeme geldi.
KPSS'den 70 almak sınava başvurmak için yeterli olacak.
Astronomlar ne iş yapar?
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
