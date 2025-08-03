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MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Mesleki Eğitim Açıklaması: “Artık Diploma İşe Yaramıyor”

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Mesleki Eğitim Açıklaması: “Artık Diploma İşe Yaramıyor”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 09:32

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda mesleki eğitime öncelik verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Artık diploma bir şey yaramıyor” dedi.

Afyoncu ayrıca Türkiye’de hızla düşen doğum oranları için, “Türkiye’nin nüfusu hiçbir zaman 100 milyona ulaşamayacak.” ifadelerini de kullandı.

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Milli Savunma Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun dün akşam CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamaları gündemde.

Milli Savunma Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun dün akşam CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamaları gündemde.

Eğitim sisteminde ciddi bir reform yapılması gerektiğini söyleyen Afyoncu, “Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitim olmaması lazım. 8 yıla indirilmesi gerekiyor. Birçok okulda öğrenciler jandarma zoruyla okula getiriliyor. Ciddi bir reform yapılması, öğrencilerin meslek eğtimine yönlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

“Artık diploma işe yaramıyor” diyen Afyoncu, “Bu sene sadece 28 tarih öğretmeni atandı. Yaklaşık 1 milyon atanamayan öğretmen var. Bu bile mesleği eğitimin önemini anlatıyor” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman nüfusumuz 100 milyon olmayacak"

"Hiçbir zaman nüfusumuz 100 milyon olmayacak"

Türkiye’de hızla düşen doğum oranlarına da dikkat çeken Afyoncu, “BM tahminlerine göre Türkiye’nin 2100 yılında nüfusu 30 milyona kadar gerileyecek. Türkiye artık 100 milyonluk bir nüfusa ulaşamayacak.” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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