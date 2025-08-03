MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Mesleki Eğitim Açıklaması: “Artık Diploma İşe Yaramıyor”

Eğitim sisteminde ciddi bir reform yapılması gerektiğini söyleyen Afyoncu, “Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitim olmaması lazım. 8 yıla indirilmesi gerekiyor. Birçok okulda öğrenciler jandarma zoruyla okula getiriliyor. Ciddi bir reform yapılması, öğrencilerin meslek eğtimine yönlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

“Artık diploma işe yaramıyor” diyen Afyoncu, “Bu sene sadece 28 tarih öğretmeni atandı. Yaklaşık 1 milyon atanamayan öğretmen var. Bu bile mesleği eğitimin önemini anlatıyor” ifadelerini kullandı.