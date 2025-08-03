MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Mesleki Eğitim Açıklaması: “Artık Diploma İşe Yaramıyor”
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda mesleki eğitime öncelik verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Artık diploma bir şey yaramıyor” dedi.
Afyoncu ayrıca Türkiye’de hızla düşen doğum oranları için, “Türkiye’nin nüfusu hiçbir zaman 100 milyona ulaşamayacak.” ifadelerini de kullandı.
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Milli Savunma Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun dün akşam CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamaları gündemde.
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"Hiçbir zaman nüfusumuz 100 milyon olmayacak"
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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