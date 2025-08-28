onedio
Türkiye’de Sığınak Yönetmeliği Değişiyor: Millet Bahçelerinin Altına Sığınak Yapılacak İddiası

Türkiye’de Sığınak Yönetmeliği Değişiyor: Millet Bahçelerinin Altına Sığınak Yapılacak İddiası

28.08.2025 - 09:51

Geçtiğimiz günlerde Kabine’nin de gündemine gelen sığınaklarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Türkiye’de 1987 yılında yürürlüğe giren “Sığınak Yönetmeliği” baştan sonra değişecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ her ilde sığınak yapacak. Sığınakların bazılarının millet bahçelerinin altına yapılacağı iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Akademisi’nin yayınladığı “sığınak” öneri sonrasında hükümet de harekete geçmişti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çalışması sonrasında TOKİ tarafından her ilde sığınak yapılacağı ortaya çıkmıştı. Kabine toplantısının gündemine de gelen sığınaklarla ilgili 1987 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin de değiştirileceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, millet bahçelerinin altında da sığınak yapılacak. Böylece hem şehir merkezlerinde vatandaşların kolayca ulaşabileceği güvenli alanlar oluşturulacak, hem de güncel standartlara uygun, modern bir altyapı sağlanacak.

