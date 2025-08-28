Türkiye’de Sığınak Yönetmeliği Değişiyor: Millet Bahçelerinin Altına Sığınak Yapılacak İddiası
Geçtiğimiz günlerde Kabine’nin de gündemine gelen sığınaklarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Türkiye’de 1987 yılında yürürlüğe giren “Sığınak Yönetmeliği” baştan sonra değişecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ her ilde sığınak yapacak. Sığınakların bazılarının millet bahçelerinin altına yapılacağı iddia edildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli İstihbarat Akademisi’nin yayınladığı “sığınak” öneri sonrasında hükümet de harekete geçmişti.
