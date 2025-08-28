Türkiye’de Sığınak Yönetmeliği Değişiyor: Millet Bahçelerinin Altına Sığınak Yapılacak İddiası

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çalışması sonrasında TOKİ tarafından her ilde sığınak yapılacağı ortaya çıkmıştı. Kabine toplantısının gündemine de gelen sığınaklarla ilgili 1987 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin de değiştirileceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, millet bahçelerinin altında da sığınak yapılacak. Böylece hem şehir merkezlerinde vatandaşların kolayca ulaşabileceği güvenli alanlar oluşturulacak, hem de güncel standartlara uygun, modern bir altyapı sağlanacak.