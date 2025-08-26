onedio
Çalışmalar Başladı: TOKİ 81 İlde Sığınak İnşa Edecek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 17:02

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattığı ortaya çıktı. NTV'nin aktardığı bilgilere göre, TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa edecek. Sığınaklarla vatandaşların savaş afet gibi durumlarda güvenli bir şekilde barınabilmesi hedefleniyor.

Kaynak: NTV

NTV'nin aktardığı habere göre, İsrail, Japonya ve İsviçre'deki örnekler incelendi ve vatandaşlarımız bazı durumlarda güvenli bir şekilde barınabilmesi için sığınaklar inşa edilmesine karar verildi. 

Özellikle ortadoğuda artan gerilimin ardından, Türkiye'nin sığınak alt yapısı masaya yatırılmıştı. NTV, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattığını aktardı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da gündeme geldi. Türkiye'nin sığınak altyapısı bulunmadığına dikkat çekildi ve 81 ilimizde sığınak inşa edilmesine yönelik karar alındı.

Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde inşa süreci de başladı. Böylece Türkiye'nin her ilinde, afet ve kriz durumlarında güvenli bir şekilde barınmayı sağlayacak yapılar olacak.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
