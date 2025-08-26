Çalışmalar Başladı: TOKİ 81 İlde Sığınak İnşa Edecek!

NTV'nin aktardığı habere göre, İsrail, Japonya ve İsviçre'deki örnekler incelendi ve vatandaşlarımız bazı durumlarda güvenli bir şekilde barınabilmesi için sığınaklar inşa edilmesine karar verildi.

Özellikle ortadoğuda artan gerilimin ardından, Türkiye'nin sığınak alt yapısı masaya yatırılmıştı. NTV, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattığını aktardı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da gündeme geldi. Türkiye'nin sığınak altyapısı bulunmadığına dikkat çekildi ve 81 ilimizde sığınak inşa edilmesine yönelik karar alındı.

Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde inşa süreci de başladı. Böylece Türkiye'nin her ilinde, afet ve kriz durumlarında güvenli bir şekilde barınmayı sağlayacak yapılar olacak.