Boğaz’da Kaybolan Rus Yüzücü Gizemi: "Yanlış Yöne Gidiyorsun Diye Uyardım"
İstanbul Boğazı’nda geçtiğimiz hafta sonu 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yüzme yarışında yer alan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un kaybolması gizemini koruyor. Yarışta yer alan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u “yanlış yöne gidiyorsun” diyerek uyardığını ancak uyarısını dinlenmediğini söyledi. Şamiloğlu, 'Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum.' dedi.
Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolmasının ardından arama çalışmaları 5. günde devam ediyor.
“Yanlış yöne gidiyorsun diyerek uyardım”
“Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu”
Görevli tekneler "Hoopp bilader....sen nereye gidiyorsun" deyip yarışmacıları gözlemlemiyorsa orada işleri ne acaba?
Soğuk savaş zamanı olsa iltica edecek derdim, casus falan mıdır, nedir
