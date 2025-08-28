onedio
article/comments
article/share
Boğaz’da Kaybolan Rus Yüzücü Gizemi: "Yanlış Yöne Gidiyorsun Diye Uyardım"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.08.2025 - 09:07

İstanbul Boğazı’nda geçtiğimiz hafta sonu 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yüzme yarışında yer alan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un kaybolması gizemini koruyor. Yarışta yer alan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u “yanlış yöne gidiyorsun” diyerek uyardığını ancak uyarısını dinlenmediğini söyledi. Şamiloğlu, 'Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum.' dedi.

Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolmasının ardından arama çalışmaları 5. günde devam ediyor.

Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi.

Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.

“Yanlış yöne gidiyorsun diyerek uyardım”

Şamiloğlu, yarışa katılan ilk grubun kırmızı boneli olduğunu, Svechnikov'un ise yeşil boneli olan ikinci grupta yer aldığını düşündüğünü belirterek, 'Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim.' diye konuştu.

“Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu”

Kendisinin yüzdüğü yön ile Svechnikov'un yüzdüğü yanlış yönü el işaretiyle gösteren Şamiloğlu, şöyle devam etti:

'Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Bir Rus olimpiyat yüzücüsü bir rekortmen, 'Akıntıya kapılmıştır.' diye bir ifadede bulunulmuş. O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Zaten Boğaz'daki akıntı da fazla olsa en kötü ihtimalle güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının suyun altına çekmesi falan Karadeniz'de olduğu gibi burada söz konusu değil. Yönünü şaşırmış bir yüzücü olduğunu düşündüm çünkü her yıl öyle yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor ama genellikle görevli tekneler onları uyarıyorlar. Bu yüzücünün o görevli teknelerin görüntüsünden çıkmış olması bir tuhaf. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
minerva

Görevli tekneler "Hoopp bilader....sen nereye gidiyorsun" deyip yarışmacıları gözlemlemiyorsa orada işleri ne acaba?

d cord

Soğuk savaş zamanı olsa iltica edecek derdim, casus falan mıdır, nedir

