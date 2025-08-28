Boğaz’da Kaybolan Rus Yüzücü Gizemi: "Yanlış Yöne Gidiyorsun Diye Uyardım"

Kendisinin yüzdüğü yön ile Svechnikov'un yüzdüğü yanlış yönü el işaretiyle gösteren Şamiloğlu, şöyle devam etti:

'Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Bir Rus olimpiyat yüzücüsü bir rekortmen, 'Akıntıya kapılmıştır.' diye bir ifadede bulunulmuş. O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Zaten Boğaz'daki akıntı da fazla olsa en kötü ihtimalle güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının suyun altına çekmesi falan Karadeniz'de olduğu gibi burada söz konusu değil. Yönünü şaşırmış bir yüzücü olduğunu düşündüm çünkü her yıl öyle yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor ama genellikle görevli tekneler onları uyarıyorlar. Bu yüzücünün o görevli teknelerin görüntüsünden çıkmış olması bir tuhaf. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu.'