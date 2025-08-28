onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Düğününde Altın Yerine Sucuk Takılan Damat

Düğününde Altın Yerine Sucuk Takılan Damat

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.08.2025 - 11:24

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda derinleşen ekonomik krizle düğünler de değişime uğradı. Altın fiyatları dudak uçuklatırken takı törenlerinde ilginç anlara şahitlik ediliyor. Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kasap damada altın yerine sucuk taktı. E tabi sucuk fiyatlarının da altınla yarıştığını unutmamak gerek…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Damada altın yerine sucuk taktı.

Damada altın yerine sucuk taktı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Ali ve Ayşe Yıldırım'ın düğünleri ilginç anlara şahitlik yaptı. Kültür Park'ta gerçekleşen düğünde Buse Şimşek isimli kasap damada sucuk taktı. Davetliler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın