Eylül 2025: Ay Takvimine Göre Estetik ve Bakım İçin En Uygun Günler

İnsanlar yüzyıllardır güzelliklerini ve sağlıklarını Ay takvimine emanet ediyor. Toprağın verimliliğini, hasat zamanının geldiğini müjdeleyen bu takvimi hâlâ şifa bulmak için kullananlar var. Günümüzde cilt ve saç bakımı rutinlerini de bu takvime göre planlayan pek çok insan var.

Saçlarınızın sağlıklı uzaması, yeni tarzınızın içinize sinmesi, cilt bakımlarının sağlığınız için uygun olması gibi pek çok konuda yol gösterici olabilir Ay takvimi. Ayrıca sağlıklı uygulamalar ve doğru işlemler için de en doğru adımı atmanızı destekler. Peki, Ay takvimine göre ne zaman cilt bakımı yaptırmalı? Ne zaman saç bakımı yaptırmalı? Ne zaman tırnak bakımı ve estetik uygulama yapılmalı?

İşte detaylar...