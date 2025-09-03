onedio
Eylül 2025: Ay Takvimine Göre Estetik ve Bakım İçin En Uygun Günler

astrocentergelecekbenim Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
03.09.2025 - 07:14

İnsanlar yüzyıllardır güzelliklerini ve sağlıklarını Ay takvimine emanet ediyor. Toprağın verimliliğini, hasat zamanının geldiğini müjdeleyen bu takvimi hâlâ şifa bulmak için kullananlar var. Günümüzde cilt ve saç bakımı rutinlerini de bu takvime göre planlayan pek çok insan var. 

Saçlarınızın sağlıklı uzaması, yeni tarzınızın içinize sinmesi, cilt bakımlarının sağlığınız için uygun olması gibi pek çok konuda yol gösterici olabilir Ay takvimi. Ayrıca sağlıklı uygulamalar ve doğru işlemler için de en doğru adımı atmanızı destekler. Peki, Ay takvimine göre ne zaman cilt bakımı yaptırmalı? Ne zaman saç bakımı yaptırmalı? Ne zaman tırnak bakımı ve estetik uygulama yapılmalı? 

İşte detaylar...

Eylül ayında kendin için istediğin şey estetik uygulamalar (dolgu, botoks, ufak müdahaleler) ise en doğru zaman Aslan, Başak, Oğlak ve Kova dönemleri olacaktır. Ancak bu dönemlerde aynı zamanda Ay'ın destekleyici fazda olması da gerekir. Bu yüzden, 

  • 2 Eylül Salı: Oğlak burcundaki Ay Büyüyen fazda. Bugün, estetik işlemler ve küçük dokunuşlar için uygun. Çünkü kendini öz güvenli hissederek en doğru kararı verebilirsin ve iyileşmen hızlı olur.

  • 5 Eylül Cuma: Kova burcundaki Ay Büyüyen fazda. Yüz hatlarını öne çıkaran dokunuşlar için ideal. 

  • 18 ila 20 Eylül Tarihleri: Aslan ve Başak burcundaki Ay, Azalan fazda. Bugünlerde Yenilenmenin yanı sıra kalıcı sonuçlar elde edebilir, doğal ve uyumlu bir görünüm kazanarak mutluluğu garantileyebilirsin.

  • 4 Eylül Perşembe: Kova burcundaki Ay Büyüyen fazda. Bu dönemde özellikle nem terapileri, besleyici maskeler, parlaklık artırıcı bakım rutinleri ve yenilikçi cilt bakımlarını tercih edebilirsin. 

  • 12 Eylül Cuma: Boğa burcundaki Ay Azalan fazda. Hafta sonuna girmeden önce derinlemesine peeling ve gençleştirici bakımlar harika olacaktır.

  • 19 ila 20 Eylül: Başak burcundaki Ay Azalan fazda. Hafta sonu ile birleştireceğin bir Cuma günü leke ve akne tedavilerini düşünebilir, Cumartesi günü ise cilt temizliği ve yenilenmeye odaklanabilirsin.

  • 2 Eylül Salı: Oğlak burcundaki Ay Büyüyen fazda. Kalıcı ve güçlü etki bırakan cesur bir dövme ile kendini uzun yıllar iyi hissedebilirsin.

  • 13 Eylül Cumartesi: İkizler burcundaki Ay Azalan fazda. Bugün yaptıracağın uygulamalar hızlı iyileşir, enerjik desenler ortaya çıkar..

  • 17 Eylül Çarşamba: Aslan burcundaki Ay Azalan fazda. Aman dikkat gösterişli ve aşırı dikkat çekici tasarımlar ortaya çıkabilir. 

Uyarı: Pişman olacağın bir tasarım yaptırmamak için 21, 24 ve 26 Eylül'de dövme yaptırmayı tercih etme deriz. 

  • 5 Eylül Cuma: Kova burcundaki Ay Büyüyen fazda→ Rahatlatıcı ve enerji dengeleyen masajlar.

  • 12–13 Eylül – Boğa ila İkizler burcundaki Ay Azalan fazda. Bugünlerde aromaterapi, spa ve bedensel arınma sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir.

  • 18 Eylül Perşembe: Aslan burcundaki Ay Azalan fazda. Kendini şımartma ve stres atma günü başlıyor... Bolca eğlen!

  • 12 Eylül Cuma: Boğa burcundaki Ay Azalan fazda. Bedensel toksin atma ve detoks kürleri için uygun bir güne başlıyorsun.

  • 19–20 Eylül: Başak burcundaki Ay Azalan fazda. Saflaştırıcı kürler, bağırsak ve sindirim arınması için hemen bir uzman desteği alabilirsin. 

  • 21 Eylül Pazar: Başak burcunda Yeni Ay! Büyük işlemler yok; niyet ve hafif bakım zamanı. İç dünyana odaklan, belki de yoga ve meditasyon ile haftayı tüm negatif enerjilerden arınarak bitirebilirsin.

  • 2 Eylül Cuma: Oğlak burcundaki Ay Büyüyen fazda. Saç güçlendirme ve besleyici maskeler için uygun bir gün.

  • 12–13 Eylül: Boğa ve İkizler burcundaki Ay Azalan fazda. Saçlarınızda canlandırıcı bakım ile hızlı uzamayı destekleyecek maske ve keratin uygulamaları düşünülebilir.

  • 19–20 Eylül: Başak burcundaki Ay Azalan fazda. Tedavi, keratin bakımı ve sağlıklı onarım için harika bir gün.

Bugünlerde tarz değişikliği için saç ektirme, kesim ve boyama uygulamalarını düşünebilirsiniz. Eylül ayı boyunca kararlılığınızın en yüksek olacağı bugünlerde, yaptıracağınız uygulamalardan memnun kalacağınız da aşikar. 

  • 4–5 Eylül: Kova burcundaki Ay Büyüyen fazda. Cesur renkler ve yaratıcı tarzlar için hemen kuaföre koşun.

  • 17–18 Eylül: Aslan burcundaki Ay Azalan fazda. Saç kesimi ve stil değişiklikleri için ayın en güçlü günleri başlıyor.

  • 19–20 Eylül: Başak burcundaki Ay Azalan fazda. Doğal ve kalıcı dönüşüm, saç ekimi için uygun bir dönem. 

  • 29 Eylül Pazartesi: Oğlak burcundaki Hilal'in enerjisi ile tamamen yenilenebilirsiniz. Tepeden tırnağa bambaşka biri olmaya hazır olun. Yeni haliniz büyüleyecek!

  • 2 Eylül Salı: Balık burcundaki Ay Büyüyen fazda. Şimdi güçlendirme ve kalıcı manikür için ideal bir dönem.

  • 13 Eylül Cumartesi: İkizler burcundaki Ay üçüncü aşamada. Yani karar vermek sizin için çocuk oyuncağı bu yüzden estetik ve kalıcı tırnak bakımını denemelisiniz.

  • 28 Eylül Pazar: Yay burcundaki Ay, büyüyen Hilal evresinde! Şimdi gösterişli tırnak süslemelerinin tam zamanı.

  • 9 ila 10 Eylül: Koç burcunun güçlü duruşu, net ve keskin yüz hatları ile Boğa burcunun enerjik görünümünü elde etmek için harika günler! Doğal ama etkili sonuçlar alabilirsiniz.

  • 27 ila 28 Eylül: Yay burcunun mantığı, Akrep burcunun tutkulu ruh haliyle dolu. Yani, kalıcı kaş uygulamaları ve kirpik lifting için uygun bir gün olabilir.

  • Uzun süreli etki bırakan, kalıcı ve az acılı bir uygulama ise beklediğiniz 25 ila 26 Eylül'deki Akrep burcu etkisi tam size göre.

  • Kalıcı etki olduğu kadar sağlıklı olmasını da önemseyen, biraz da fazla titiz olanlar için ise 21 Eylül'de Başak burcunun etkisini 3 ve 29 Eylül'de ise Oğlak burcunun etkisini üzerinizde hissetmelisiniz.

Her ay olduğu gibi Eylül ayına özel saç kesim günleri takvimini sizin için hazırlamıştık. Ay takvimi hakkında detaylı bilgi de alabileceğiniz içeriğimizde, saçınızın hızlı uzaması, uygulamanın size şans getirmesi, hatta aşk ve kariyer süreçlerinizde etkili olacak enerjileri hakkında da bilgi alabilirsiniz.

İşte, Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günleri 👇

