Ay Takvimine Göre Eylül Ayı Saç Kesim Günleri! Saçınızı Ay Takvimine Göre Kestirin Hayatınız Değişsin

astrocentergelecekbenim Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.08.2025 - 08:01

Dünyada milyonlarca kişinin saç kesimi, cilt bakımı ve güzellik için takip ettiği Ay takvimi belli oldu! Eylül ayı saç kesim günleri ise her ay olduğu gibi Ay'ın evreleri, konumlandığı burcun özellikleri ve gezegen hareketlerine göre listelendi. Shakira'dan Gisele Bündchen'e pek çok ünlü isimin yakından takip ettiği Ay takvimi, hayat enerjinize ve güzelliğinize doğrudan etki ediyor. 

'Doğru zamanda, doğru yerde olmak' derler ya işte tam da bu yüzden siz de Ay takvimini yakından takip etmelisiniz. Yenilenmeye ve pozitif enerji ile dolmaya hazırsanız, bugünleri takviminize kaydetseniz iyi edersiniz. Peki, Eylül ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Eylül ayında hangi günlerde saç kestirmek şanssızlık getirebilir? 

İşte detaylar...

Eylül Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 2 Eylül Salı: Oğlak burcundaki Ay ikinci evrede. Öz güven ile ilişkilendirilecek güçlü bir enerji taşıyan Ay'ın 11. gününe denk gelen bugün, saç kesimin yanı sıra boyama ve bakım için de uygun. Hatta bugün bir çılgınlık yapabilirsiniz. 

  • 5 Eylül Cuma: Kova burcundaki Ay'ın 14. günü ise saç kesimi sayesinde tüm gözleri üzerinize toplayabilirsiniz. İddialı adımlar atmaya ne dersiniz? Bu size hem aşk hem kariyer fırsatları sunabilir. Parlak ve sıra dışı bir görünüme kavuşabilirsiniz. 

  • 17 Eylül Çarşamba: Aslan burcundaki Ay, azalan Hilal döngüsüne giriyor. Ruh halinizi iyileştirecek saç kesimiyle enerjiniz de yenilenebilir. Bugünden itibaren geçmişi geride bırakıp geleceği değiştirebilirsiniz. 

  • 20 Eylül Cumartesi: Başak burcundaki Ay, azalan Hilal evresindeki enerjisiyle size şans getirebilir! 

  • 29 Eylül Pazartesi: Oğlak burcundaki Ay, Hilal evresine ulaşıyor... İşte bu Yeni Ay'ın 9. gününe denk gelen günün enerjisi ile saç sağlığınıza iyi gelecek bir kesim yapabilirsiniz. 

Saç Kesim Ritüeli: 17 ve 29 Eylül'de Deneyin 

Saç kesim ritüeli için öncelikle lavanta ya da ada çayı damlatılmış bir su hazırlayın. Daha sonra aynanın karşına geçtiğinizde 'Geçmişi bırakıyorum. Şimdi kendime yenilenmeye alan açıyorum.' diyin. Bunu içinizden ve inanarak üç kez tekrarlayın.  

Gelelim saç kesimine! Kuaförünüzden ilk tutamı saçınızın arka bölümünden kesmesini rica edin. Bu sayede eski enerjileri bırakabilir, geçmişin yüklerinden, kötü enerjilerinden ve negatifliklerinden arınabilirsiniz. Kesim sona erdiğinde ise lavantalı suyla önce ellerini sonra saç uçlarını ıslat. Bu işlemi yaparken ise aynaya bakıp kendini kucakla, güzelliğini, ışığını ve kendini gör. Aynı anda: 'Yeni saç, yeni ben. Artık gücümle parlıyorum.' diyerek ritüeli tamamla.

Eylül Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 6 Eylül Cumartesi: Balık burcundaki Ay, artan evrede olsa da bu dönemde saç kesmek kötü şansın haberici olabilir. Ay'ın 15. gününe denk gelen bugün yapılan kesimin ardından saç sağlığınız da olumsuz etkilenebilir. 

  • 9 Eylül Salı: Koç burcundaki Ay'ın üçüncü, yani azalan evresinde kesilen saç başarısızlığı çağrıştırır. 

  • 16 Eylül Salı: Yengeç burcundaki Ay, 25. gününde ise azalan Hilal evresinde. Bu süreç negatif enerjiyi işaret ettiği için uygulamadan saç ve hatta güzellik uygulamalarının tümünden uzak durmak gerek. 

  • 24 Eylül Çarşamba: Akrep burcundaki Yeni Ay'ın 4. günü ise mutsuz olacağınız bir kesim ile sinirinizi zıplatabilir. 

  • 28 Eylül Pazar: Yay burcundaki Ay'ın 8. gününde ise saç kesiminin dışında olumsuz bir dönüşümü de işaret edere. Bugün saç kestirmek aşk ya da kariyer hayatında olumsuzlukları çağrıştırır bizden söylemesi! 

Eylül Ayının Nötr Saç Kesim Günleri:

Saç kesimi ve güzellik uygulamaları için olumlu ya da olumsuz bir enerji taşımayan günler de vardır. Yani bugünlerde saç kesimi ne tavsiye edilir, ne de edilmez! Risk almayı sevmeyenlerdenseniz, en azından nötr günlerde güzelliğinize odaklanabilirsiniz. İşte Eylül ayında astrolojinin sessiz kaldığı o günler: 

1 Eylül Pazartesi, 4 Eylül Perşembe, 12 Eylül Cuma, 13 Eylül Cumartesi, 18 Eylül Perşembe, 19 Eylül Cuma, 20 Eylül Cumartesi, 27 Eylül Cumartesi ve 30 Eylül Salı günü saç kesimi açısından nötr günlerdir.

Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir?

Yüzlerce yıllık bu köklü geleneği incelersek; Ay'ın saç kesimine etkisi, yani Ay takvimi aslında eski tarım takvimleriyle paralel bir evrim süreci izliyor. Saç kesimi, toprağın bereketiyle ilişkilendiriliyor. Hasat zamanı, sadece toprak için değil, saç ve dolayısıyla hayat için de belirli bir dönemi temsil eder.

İnanışlara göre Ay'ın her evresi, saça farklı bir etki bırakıyor: Bazen saçın hızla uzamasını sağlıyor, bazen köklerini güçlendiriyor, bazen de eski enerjiyi temizliyor ve yenisi için yer açıyor. 

Dolunayda Makas, Yeni Ayda Parıltı

Mesela Dolunay, geçmişi geride bırakma ve arınma dönemidir. Bu dönemde saçınızı keserek yüklerinizden kurtulabilirsiniz. Yeni Ay ise yeni başlangıçların sembolüdür; bu dönemde yapılan saç kesimi, saça canlılık ve parlaklık kazandırır.

Makasın Ritüeli: Ay Evrelerine Göre Saçın Sırrı

Ay'ın evrelerini doğru yorumlamak önemli. Zira her evrenin bir olumlu yanı olduğu gibi olumsuz yanı da var. Bu yüzden sadece Ay evrelerine bakmakla kalmıyor, Ay'ın konumunu ve gezegen hareketlerini de inceliyoruz. Ay'ın evresi doğru olsa da konumlandığı burç uygun mu anlamak için yine aylık evreleri ve Ay takvimini incelemek şart. İşte, Ay'ın en bilindik evrelerine göre genel yorum: 

  • Yeni Ay: Bu dönem, ruhsal yenilenme ve taze başlangıç enerjisi taşır. Yeni bir niyet için ideal bir zamandır. Ancak bu dönemde yapılan saç kesimi genellikle saçın zayıflamasına ve yavaş uzamasına neden olabilir. 

  • Büyüyen Ay: Saç bu dönemde daha hızlı uzar. Yeni saç modelleri denemek için en uygun evredir. Ancak, saçın hızlı uzaması nedeniyle, şekli kısa sürede bozulabilir. 

  • Dolunay: Bu dönemde enerji en yüksek noktadadır ve ruhsal arınma için semboliktir. Aman dikkat: Dolunay’ın enerjisi 3 güne kadar, sonrasında incelenmesi gereken farklı detaylar var.

  • Azalan Ay: Bu dönemde saç kökleri güçlenir, kesim daha kalıcı olur ve saçın dayanıklılığı artar. Ancak saçın uzama hızı yavaşlar. 

Doğru zaman ancak o aya özel Ay takvimi ile belirlenecek olsa da genel hatları ile şunu söyleyebiliriz: 

  • Hızlı saç uzaması istiyorsanız: Büyüyen Ay evresini, 

  • Güçlü ve kalıcı saç istiyorsanız: Azalan Ay evresi

  • Arınmak için Dolunay 

  • Yenilenmek için Yeni Ay dönemlerinde saç kesimini deneyebilirsiniz.

