Ay Takvimine Göre Eylül Ayı Saç Kesim Günleri! Saçınızı Ay Takvimine Göre Kestirin Hayatınız Değişsin

Dünyada milyonlarca kişinin saç kesimi, cilt bakımı ve güzellik için takip ettiği Ay takvimi belli oldu! Eylül ayı saç kesim günleri ise her ay olduğu gibi Ay'ın evreleri, konumlandığı burcun özellikleri ve gezegen hareketlerine göre listelendi. Shakira'dan Gisele Bündchen'e pek çok ünlü isimin yakından takip ettiği Ay takvimi, hayat enerjinize ve güzelliğinize doğrudan etki ediyor.

'Doğru zamanda, doğru yerde olmak' derler ya işte tam da bu yüzden siz de Ay takvimini yakından takip etmelisiniz. Yenilenmeye ve pozitif enerji ile dolmaya hazırsanız, bugünleri takviminize kaydetseniz iyi edersiniz. Peki, Eylül ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Eylül ayında hangi günlerde saç kestirmek şanssızlık getirebilir?

İşte detaylar...