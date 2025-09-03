Manchester City'nin Yeni Kalecisi Donnarumma, Gazze'de Yaşananlara Dikkat Çekti
Gazze'de yaşanan soykırım, artık sessiz kalan ülkeleri bile bir şeyler söylemeye zorluyor. Açlıktan ölen çocuklar, yardım almaya giderken öldürülen insanlar, yardım alma bölgesinde üzerine bombalar atılan insanlar Batı'yı kısmen de olsa bir şeyler söylemeye zorladı.
Futbol dünyasından da zaman zaman yaşananlara dikkat çekiliyor. Son olarak bu konuya dikkat çeken isim İtalyan kaleci Donnarumma oldu.
Kısa süre önce baba olan Donnarumma bebeğiyle olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.
Donnarumma savaşa sessiz kalmamayı tercih etti ve çocukların durumuna dikkat çekti.
