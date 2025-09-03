onedio
Manchester City'nin Yeni Kalecisi Donnarumma, Gazze'de Yaşananlara Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 18:38

Gazze'de yaşanan soykırım, artık sessiz kalan ülkeleri bile bir şeyler söylemeye zorluyor. Açlıktan ölen çocuklar, yardım almaya giderken öldürülen insanlar, yardım alma bölgesinde üzerine bombalar atılan insanlar Batı'yı kısmen de olsa bir şeyler söylemeye zorladı.

Futbol dünyasından da zaman zaman yaşananlara dikkat çekiliyor. Son olarak bu konuya dikkat çeken isim İtalyan kaleci Donnarumma oldu.

Kısa süre önce baba olan Donnarumma bebeğiyle olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

PSG forması giyen ve adı Galatasaray'la anılan Donnarumma, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sebebiyle Manchester City'ye imza attı. 

Şu sıralarda İtalya milli takımıyla kampta olan İtalyan kaleci basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Estonya ve İsrail'le oynayacak olan İtalya'da gündemlerden biri de İsrail'in soykırımıydı. 

Gazeteciler Donnarumma'ya savaşı da sordu.

Donnarumma savaşa sessiz kalmamayı tercih etti ve çocukların durumuna dikkat çekti.

İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, İsrail'in ardı arkası kesilmeyen saldırıları sebebiyle yaşanan çocuk ölümlerini hatırlattı. Donnarumma, “Yakın zamanda baba oldum ve bazı görüntüleri görmek, bazı haberleri duymak canımı acıtıyor. Bu, bizim kontrolümüzün ötesinde bir durum. Bu konuya çok da girmek istemiyorum; biz futbol oynamak istiyoruz. Ama barışı geri getirmek istiyoruz — bu durumları görmek acı veriyor ama bazı siyasi meseleler bizden daha büyük.” dedi.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
