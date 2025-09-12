onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
CANLI: 12 Dev Adam Final Bileti İçin Yunanistan'la Karşılaşıyor

CANLI: 12 Dev Adam Final Bileti İçin Yunanistan'la Karşılaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2025 - 20:56

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te final bileti için sahaya çıkıyor. Yarı finaldeki rakibimiz ise Yunanistan

Sırbistan'ın da yer aldığı grubu beşte beşle geçen millilerimiz önce İsveç ardından Polonya'yı geçerek yarı finalde bir diğer güçlü ekip Yunanistan'ın rakibi oldu. Kazanan finalde, Finlandiya'yı 98-86 yenen Almanya'nın rakibi olacak. 

2001 yılında gördüğümüz finali 24 sene sonra bir kez daha görmek için sahadayız! 

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maça dair detayları ve canlı takibi buradan takip edebileceksiniz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Finale bir adım kaldı, rakibimiz Yunanistan!

Finale bir adım kaldı, rakibimiz Yunanistan!

12 Dev Adam, Letonya, Estonya, Portekiz, Çekya, Sırbistan, İsveç ve Polonya'yı yenerek yarı finale kadar geldi. 

Yunanistan ise grubunda Bosna Hersek'e yenilse de İtalya, Güney Kıbrıs, Gürcistan, İspanya, İsrail ve Litvanya galibiyetleri ile bu aşamada! 

Kazanan bugün Finlandiya'yı geçen Almanya'nın rakibi olacak.

Türkiye - Yunanistan canlı sonuçlar...

Türkiye - Yunanistan canlı sonuçlar...

İlk dakikayı iyi savunma ve beş sayı ile geçirdik. Ercan Osmani'yle üçlüğü bulduk: 5-0

Sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı belli olmayan Cedi ilk beşte başladı ve ilk sayısını buldu: 7-0

Dorsey seriyi durdurdu: 7-3

Ercan Osmani üst üste iki üçlük istatistiğine ulaştı kısa sürede: 10-3

Dorsey'den bir üçlük daha buldu Yunanistan: 12-6

Ercan Osmani alev aldı! Üç tane üç sayı geldi: 15-8

Savunmada bu kez Larkin'in blokuyla karşılık verdik: 17-10 (Son 2.33)

Larkin'le serbest atış çizgisinden ikide iki ile dönüyoruz: 19-10

Yunanistan'a üst üste top kayıpları yaptırıyoruz. Üçüncü top kaybını da aynı bölgeden yaptı Yunanistan...

Larkin-Alperen-Ercan...Harika iş birliği ile üçlüğü bulduk: 22-10 

Son 1 dakika periyot sonu için! 

İlk periyotu 26-16 önde bitirdik.

İkinci çeyrek başladı...

İkinci çeyrek başladı...

Yunanistan'ın serbest atışlarıyla başladı ikinci çeyrek: 26-17

Alperen ve Adem'le üst üste hücumlardan boş döndük. Yunanistan ekstra üçlüğü buldu: 26-20

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın