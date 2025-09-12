CANLI: 12 Dev Adam Final Bileti İçin Yunanistan'la Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te final bileti için sahaya çıkıyor. Yarı finaldeki rakibimiz ise Yunanistan!

Sırbistan'ın da yer aldığı grubu beşte beşle geçen millilerimiz önce İsveç ardından Polonya'yı geçerek yarı finalde bir diğer güçlü ekip Yunanistan'ın rakibi oldu. Kazanan finalde, Finlandiya'yı 98-86 yenen Almanya'nın rakibi olacak.

2001 yılında gördüğümüz finali 24 sene sonra bir kez daha görmek için sahadayız!

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak maça dair detayları ve canlı takibi buradan takip edebileceksiniz...