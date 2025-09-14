Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri Kızdıracak Şike İması

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Bordo mavili ekibin bir golü VAR'dan dönerken Okay Yokuşlu'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket de VAR müdahalesiyle kırmızı kartla sonuçlandı.

Trabzonspor cephesinin tepkisiyle karşılaşan hakem yönetimine bir tepki de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten geldi.

Genç, şike iması yaptığı tweetle sosyal medyada bir anda gündem oldu.