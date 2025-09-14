Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri Kızdıracak Şike İması
Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Bordo mavili ekibin bir golü VAR'dan dönerken Okay Yokuşlu'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket de VAR müdahalesiyle kırmızı kartla sonuçlandı.
Trabzonspor cephesinin tepkisiyle karşılaşan hakem yönetimine bir tepki de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten geldi.
Genç, şike iması yaptığı tweetle sosyal medyada bir anda gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Metin Genç'in maç anında yaptığı paylaşımda yaşanan pozisyonlara tepki vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Metin Genç daha sonra beIN Sports'tan kesilen bir görüntüyle bir paylaşım daha yaptı.
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın