onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
, Trabzonspor
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri Kızdıracak Şike İması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri Kızdıracak Şike İması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2025 - 20:46

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Bordo mavili ekibin bir golü VAR'dan dönerken Okay Yokuşlu'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket de VAR müdahalesiyle kırmızı kartla sonuçlandı. 

Trabzonspor cephesinin tepkisiyle karşılaşan hakem yönetimine bir tepki de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten geldi. 

Genç, şike iması yaptığı tweetle sosyal medyada bir anda gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet Metin Genç'in maç anında yaptığı paylaşımda yaşanan pozisyonlara tepki vardı.

Ahmet Metin Genç'in maç anında yaptığı paylaşımda yaşanan pozisyonlara tepki vardı.
twitter.com

Ahmet Metin Genç daha sonra beIN Sports'tan kesilen bir görüntüyle bir paylaşım daha yaptı.

Ahmet Metin Genç daha sonra beIN Sports'tan kesilen bir görüntüyle bir paylaşım daha yaptı.

Genç'e sosyal medyada destek olanların yanında tepki gösterenler de hayli fazlaydı. Tepki gösterenlerin içinde Trabzonspor taraftarlarının olması da dikkat çekti. 

Genç'e birçok sosyal medya kullancısı belediye hizmetleri üzerinden de tepki gösterdi.

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın