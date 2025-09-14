Milli Takımımızda Kaybedilen Altın Madalya Sonrası Büyük Üzüntü Vardı
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte salonda sessizlik hakimdi. Oyuncuların yüzündeki hayal kırıklığı kameralara da net şekilde yansıdı. Kimi başını öne eğdi, kimi gözyaşlarını tutamadı. Finali kaybetmenin acısı, o anlarda herkesin üzerinde ağır bir yük gibi duruyordu.
Kameralara yansıyan anlar ekranları başındaki izleyicileri de üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın madalyaya kilitlendiğimiz maçta gümüş madalya ile salondana ayrıldık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen turnuvadan bir altın madalya bir MVP ödülü ile ayrılabilirdi.
Furkan da gözyaşlarına hakim olamadı.
Sakat sakat turnuvayı tamamlayan Kaptan Cedi Osman da hayli üzgündü.
Şüphesiz en büyük üzüntü "winner" karakterli baş antrenör Ergin Ataman'daydı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin de gözyaşlarını tutamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın