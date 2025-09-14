onedio
Milli Takımımızda Kaybedilen Altın Madalya Sonrası Büyük Üzüntü Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.09.2025 - 00:03

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte salonda sessizlik hakimdi. Oyuncuların yüzündeki hayal kırıklığı kameralara da net şekilde yansıdı. Kimi başını öne eğdi, kimi gözyaşlarını tutamadı. Finali kaybetmenin acısı, o anlarda herkesin üzerinde ağır bir yük gibi duruyordu.

Kameralara yansıyan anlar ekranları başındaki izleyicileri de üzdü.

Altın madalyaya kilitlendiğimiz maçta gümüş madalya ile salondana ayrıldık.

EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile nefes kesen bir mücadeleye çıktık. Maç boyunca çekişme vardı, zaman zaman öne geçtik, zaman zaman geriye düştük ama skor sürekli başa baş gitti. Son bölümde rakibin dış atışları ve bizim kaçan şutlarımız belirleyici oldu. Karşılaşmayı 88-83 kaybettik. Bitiş düdüğüyle birlikte millilerimizin yaşadığı üzüntü kameralara da yansıdı; bazı oyuncular yere çöktü, bazıları gözyaşlarını gizleyemedi.

Alperen turnuvadan bir altın madalya bir MVP ödülü ile ayrılabilirdi.

Alperen Şengün turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Hem pota altında hem de hücumda takımın yükünü sırtladı, kritik anlarda sahneye çıkarak oyunun dengesini değiştirdi. Yunanistan maçındaki performansı hâlâ konuşulurken, finalde de elinden geleni yaptı. EuroBasket 2025’in en iyi beşine seçilmesi ise onun için ayrı bir gurur, 

Ancak bu gurur ona yetmedi, maç sonu en büyük üzüntü yaşayan isimlerdendi.

Furkan da gözyaşlarına hakim olamadı.

Furkan Korkmaz da turnuvada önemli katkılar veren isimlerden biriydi. Zaman zaman kenardan gelip dış atışlarıyla oyunun seyrini değiştirdi, zaman zaman da savunmada sertliğiyle öne çıktı. Kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen Furkan, tecrübesiyle genç oyunculara da yol gösterdi. Her ne kadar finalde istediğimiz sonucu alamamış olsak da, onun ortaya koyduğu enerji ve mücadele, 12 Dev Adam’ın sahadaki en önemli parçalarından biri oldu.

Maç sonu gözyaşlarına hakim olamayanlardan biri de oydu.

Sakat sakat turnuvayı tamamlayan Kaptan Cedi Osman da hayli üzgündü.

Şüphesiz en büyük üzüntü "winner" karakterli baş antrenör Ergin Ataman'daydı...

Ergin Ataman, EuroBasket 2025 boyunca takımın hem teknik aklı hem de en büyük motivasyon kaynağı oldu. Maçların kritik anlarında kenardan verdiği tepkiler, taktik değişiklikleri ve enerjisiyle sık sık kameraların odağına girdi. Özellikle Yunanistan galibiyetinden sonra yaptığı iddialı açıklamalar hem taraftarın hem de Avrupa basınının gündemine taşındı. Zaman zaman sert üslubu tartışılsa da, oyuncularıyla kurduğu bağ ve onlara verdiği özgüven final yolculuğunda belirleyici oldu. 

Maç sonu üzüntüsünü ise gizlemedi.

Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin de gözyaşlarını tutamadı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
