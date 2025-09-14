Milli Takımımızda Kaybedilen Altın Madalya Sonrası Büyük Üzüntü Vardı

Alperen Şengün turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Hem pota altında hem de hücumda takımın yükünü sırtladı, kritik anlarda sahneye çıkarak oyunun dengesini değiştirdi. Yunanistan maçındaki performansı hâlâ konuşulurken, finalde de elinden geleni yaptı. EuroBasket 2025’in en iyi beşine seçilmesi ise onun için ayrı bir gurur,

Ancak bu gurur ona yetmedi, maç sonu en büyük üzüntü yaşayan isimlerdendi.