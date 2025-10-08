onedio
ABD'de Doktorluk Yapan Bir Genç Aylık ve Saatlik Ortalama Kazancını Paylaştı

ABD'de Doktorluk Yapan Bir Genç Aylık ve Saatlik Ortalama Kazancını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.10.2025 - 13:17

Son dönemde ülkemizdeki pek çok doktor yurt dışına gitmeyi, mesleğini orada sürdürmeyi tercih ediyor. Bunun temel nedenleri arasında daha iyi çalışma koşulları, yüksek maaşlar, mesleki saygı ve güvenli yaşam arayışı öne çıkıyor. Birçok hekim, uzun mesai saatleri, şiddet olayları ve artan iş yükü nedeniyle yurt dışında daha dengeli bir yaşam kurabileceklerine inanıyor. Özellikle Almanya, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkeleri, Türk doktorların en çok tercih ettiği yerler arasında.

ABD'de doktorluk yapan bir Türk, bir saatte ve bir ayda kazandığı ortalama maaşı paylaştı. Ücretler dudak uçuklattı.

"Aylık ortalama 18.000 dolar, saatlik 90 dolar."

"Aylık ortalama 18.000 dolar, saatlik 90 dolar."

Aylık ve saatlik ücretleri paylaşan doktor, aynı zamanda alım gücünü de göstermek için telefon ve araba üzerinden hesaplamalar yaptı. Peki siz bu ücretler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
