ABD'de Doktorluk Yapan Bir Genç Aylık ve Saatlik Ortalama Kazancını Paylaştı

Son dönemde ülkemizdeki pek çok doktor yurt dışına gitmeyi, mesleğini orada sürdürmeyi tercih ediyor. Bunun temel nedenleri arasında daha iyi çalışma koşulları, yüksek maaşlar, mesleki saygı ve güvenli yaşam arayışı öne çıkıyor. Birçok hekim, uzun mesai saatleri, şiddet olayları ve artan iş yükü nedeniyle yurt dışında daha dengeli bir yaşam kurabileceklerine inanıyor. Özellikle Almanya, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkeleri, Türk doktorların en çok tercih ettiği yerler arasında.

ABD'de doktorluk yapan bir Türk, bir saatte ve bir ayda kazandığı ortalama maaşı paylaştı. Ücretler dudak uçuklattı.