Bambaşka Biri Olmuş: Bir Kadın "Enerji Çalışmaları" ile Nasıl Değiştiğini Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPdk8a...
Son yıllarda özellikle sosyal medyanın da etkisiyle manifest, enerji, evrenle uyum gibi kavramlar oldukça popüler hale geldi. İnsanlar artık sadece fiziksel çabayla değil, zihinsel ve ruhsal odaklanmayla da hayatlarında değişim yaratabileceklerine inanıyor. Kimine göre bu, düşünce gücüyle evrenden istediklerini çekmek anlamına gelirken kimine göre de pozitif düşünmenin, kişinin davranışlarını ve dolayısıyla kaderini şekillendirmesiyle ilgili.
Bir astrolog, yıllar içinde yaşadığı değişimi paylaştı. Bambaşka birine dönen kadın yaşadığı değişimin 'enerji çalışmaları' ile olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu değişim inanın enerji çalışması ile oldu. İnanmakta zorlanabilirsiniz, haklısınız ama gerçek olan bu."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın