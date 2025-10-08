Bambaşka Biri Olmuş: Bir Kadın "Enerji Çalışmaları" ile Nasıl Değiştiğini Gösterdi

Son yıllarda özellikle sosyal medyanın da etkisiyle manifest, enerji, evrenle uyum gibi kavramlar oldukça popüler hale geldi. İnsanlar artık sadece fiziksel çabayla değil, zihinsel ve ruhsal odaklanmayla da hayatlarında değişim yaratabileceklerine inanıyor. Kimine göre bu, düşünce gücüyle evrenden istediklerini çekmek anlamına gelirken kimine göre de pozitif düşünmenin, kişinin davranışlarını ve dolayısıyla kaderini şekillendirmesiyle ilgili.

Bir astrolog, yıllar içinde yaşadığı değişimi paylaştı. Bambaşka birine dönen kadın yaşadığı değişimin 'enerji çalışmaları' ile olduğunu belirtti.