Devlet Hastanesinde Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Süreci Paylaştı

Son dönemde burun estetiği gerçekten çok yaygınlaştı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, sosyal medyanın ve estetik trendlerin giderek yaygınlaşması. Cerrahi tekniklerin daha güvenli, doğal sonuçlar vermesi ve ulaşabilirliklerinin artması da operasyon yaptırmayı kolaylaştırdı. Ayrıca toplumda estetik operasyonlara karşı tabuların azalması, insanların burun estetiğini tercih etmesini normal ve kabul edilebilir hale getirdi.

Artık burun estetiği devlet hastanelerinde de yapılmaya başlandı. Devlet hastanesinde burnunu yaptıran bir kadın süreci paylaştı.