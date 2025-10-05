Devlet Hastanesinde Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Süreci Paylaştı

Son dönemde burun estetiği gerçekten çok yaygınlaştı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, sosyal medyanın ve estetik trendlerin giderek yaygınlaşması. Cerrahi tekniklerin daha güvenli, doğal sonuçlar vermesi ve ulaşabilirliklerinin artması da operasyon yaptırmayı kolaylaştırdı. Ayrıca toplumda estetik operasyonlara karşı tabuların azalması, insanların burun estetiğini tercih etmesini normal ve kabul edilebilir hale getirdi.
Artık burun estetiği devlet hastanelerinde de yapılmaya başlandı. Devlet hastanesinde burnunu yaptıran bir kadın süreci paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gayet düzgün ve doğal.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu estetik olayı gitgide sağlıksız bir yere evrilmeye başladı. Kızın en baştaki burnu da gayet güzeldi kemersiz düzgün bir burun. Sosyal medya sağolsun insan... Devamını Gör
pek de guzel olmamis...