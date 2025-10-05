onedio
Devlet Hastanesinde Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Süreci Paylaştı

Devlet Hastanesinde Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadın Yaşadığı Süreci Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
05.10.2025 - 08:39

Son dönemde burun estetiği gerçekten çok yaygınlaştı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, sosyal medyanın ve estetik trendlerin giderek yaygınlaşması. Cerrahi tekniklerin daha güvenli, doğal sonuçlar vermesi ve ulaşabilirliklerinin artması da operasyon yaptırmayı kolaylaştırdı. Ayrıca toplumda estetik operasyonlara karşı tabuların azalması, insanların burun estetiğini tercih etmesini normal ve kabul edilebilir hale getirdi.

Artık burun estetiği devlet hastanelerinde de yapılmaya başlandı. Devlet hastanesinde burnunu yaptıran bir kadın süreci paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gayet düzgün ve doğal.

Genel olarak insanlarda devlet hastanelerinde yapılan estetik işlemlere karşı bir önyargı var. Fakat görüldüğü üzere bu tamamen yersiz. Peki siz bu değişimi nasıl buldunuz? Devlet hastanesinde estetik yaptırır mıydınız?

Pelin Yelda Göktepe
Zuhal

Bu estetik olayı gitgide sağlıksız bir yere evrilmeye başladı. Kızın en baştaki burnu da gayet güzeldi kemersiz düzgün bir burun. Sosyal medya sağolsun insan... Devamını Gör

pisikolik

pek de guzel olmamis...