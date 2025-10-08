onedio
Anne ve Babasının Aile Albümlerindeki Fotoğrafları Yapay Zeka ile Canlandırarak Duygusal Anlar Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
08.10.2025 - 08:46

Yatay zeka artık hayatımızın her alnında. Sosyal medyada gezinirken yapay zeka ile üretilen sayısız video ile karşılaşıyoruz. Hatta bazen bu videoların gerçekliği ile ilgili şüpheye düşüyoruz. Başta eğlence ve sanat alanında kullanılmaya başlanan bu teknoloji, artık sahte haberler, politik manipülasyonlar ve hatta dolandırıcılık gibi riskli alanlarda da karşımıza çıkıyor. Elbette bu teknolojiyi oldukça yaratıcı biçimlerde kullananlar da var. 

Bir kadın, ailesinin eski fotoğraflarını yapay zeka ile hareketli hale getirdi. Sevdikleri insanları canlı bir şekilde karşısında gören anne ve baba duygusal anlar yaşadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Hediyeler hep maddi olmamalı"

Yapay zeka, yeni nesil için adeta yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Gençler bu teknolojiyi hem hızla öğreniyor hem de günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ancak eski nesil için durum biraz farklı. Onlar teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde büyümedikleri için, yapay zekanın ne kadar karmaşık ve güçlü olabileceğini anlamakta zorlanabiliyorlar. Bu yüzden bu tarz yenilikler ve süprizler, onlara beklediğimizden daha büyük ve anlamlı gelebiliyor. Siz bu hediye fikrini nasıl buldunuz?

