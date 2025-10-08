Anne ve Babasının Aile Albümlerindeki Fotoğrafları Yapay Zeka ile Canlandırarak Duygusal Anlar Yaşattı

Yatay zeka artık hayatımızın her alnında. Sosyal medyada gezinirken yapay zeka ile üretilen sayısız video ile karşılaşıyoruz. Hatta bazen bu videoların gerçekliği ile ilgili şüpheye düşüyoruz. Başta eğlence ve sanat alanında kullanılmaya başlanan bu teknoloji, artık sahte haberler, politik manipülasyonlar ve hatta dolandırıcılık gibi riskli alanlarda da karşımıza çıkıyor. Elbette bu teknolojiyi oldukça yaratıcı biçimlerde kullananlar da var.

Bir kadın, ailesinin eski fotoğraflarını yapay zeka ile hareketli hale getirdi. Sevdikleri insanları canlı bir şekilde karşısında gören anne ve baba duygusal anlar yaşadı.