Nişan Bozulduktan Sonra Aldığı 600 Bin TL'lik Takıyı Bozdurmak İsteyen Damat Çıkan Fiyat Karşısında Şok Yaşadı

Son dönemde altın fiyatları Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda rekor seviyelere ulaştı bildiğiniz üzere. Her gün rekor üzerine rekor yeniliyor. Gram altın 4.800–5.000 TL civarına çıkarken, ons altın da dolar bazında tarihi zirveler gördü. Bu yükselişin başlıca nedenleri arasında döviz kuru hareketleri, küresel ekonomik belirsizlikler, güvenli liman talebi ve piyasa beklentileri yer alıyor. Altın, hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri için güvenli bir liman olarak değer kazanmayı sürdürüyor. Fakat altını alırken de bozdururken de dikkatli olmak gerekiyor.

Bir adam, bozulan nişanının ardından nişan için aldığı 600 bin TL'lik takıyı bozdurmak istedi. Fakat kuyumcunun verdiği fiyat karşısında şok yaşadı.