Nişan Bozulduktan Sonra Aldığı 600 Bin TL'lik Takıyı Bozdurmak İsteyen Damat Çıkan Fiyat Karşısında Şok Yaşadı

Nişan Bozulduktan Sonra Aldığı 600 Bin TL'lik Takıyı Bozdurmak İsteyen Damat Çıkan Fiyat Karşısında Şok Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.10.2025 - 09:12

Son dönemde altın fiyatları Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda rekor seviyelere ulaştı bildiğiniz üzere. Her gün rekor üzerine rekor yeniliyor. Gram altın 4.800–5.000 TL civarına çıkarken, ons altın da dolar bazında tarihi zirveler gördü. Bu yükselişin başlıca nedenleri arasında döviz kuru hareketleri, küresel ekonomik belirsizlikler, güvenli liman talebi ve piyasa beklentileri yer alıyor. Altın, hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri için güvenli bir liman olarak değer kazanmayı sürdürüyor. Fakat altını alırken de bozdururken de dikkatli olmak gerekiyor.

Bir adam, bozulan nişanının ardından nişan için aldığı 600 bin TL'lik takıyı bozdurmak istedi. Fakat kuyumcunun verdiği fiyat karşısında şok yaşadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

600 bin TL’ye aldığı altınlara, 477 bin TL teklif aldı.

600 bin TL’ye aldığı altınlara, 477 bin TL teklif aldı.

Altın alırken ve satarken fiyatlar arasında ciddi bir fark olduğunu bilmek önemli. Gram altının satış fiyatı 4.800 TL iken alış fiyatı 4.780 TL olabiliyor; aradaki 20 TL’lik fark kurumun kazancı oluyor. Bu durum işlenmiş altın ya da pırlantalarda daha büyük bir farka sebep oluyor. Bu fark, işlem yaptığınız yere ve piyasa koşullarına göre değişebiliyor, yani altın alıp satarken daima alış ve satış fiyatlarını kontrol etmekte fayda var.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
