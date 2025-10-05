Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Milano Sokaklarındaki Erkek Şıklığını Paylaştı

İtalya uzun yıllardır modanın kalbi olarak anılıyor bildiğiniz üzere. Özellikle Milano ve Floransa gibi şehirler, sadece İtalyan modasının değil, dünya çapında lüks moda ve tasarımın merkezleri olarak tanınıyor. Milano, “moda haftaları” ile tanınırken, Floransa daha çok el işçiliği, deri ve couture ürünleri ile öne çıkıyor. Haliyle bu moda tutkusu sokaklara da yansıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Milano sokaklarında erkeklerin kıyafetlerini paylaştı. Tarzları ve şıklıkları beğeni topladı.