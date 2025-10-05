onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Milano Sokaklarındaki Erkek Şıklığını Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Milano Sokaklarındaki Erkek Şıklığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.10.2025 - 08:55

İtalya uzun yıllardır modanın kalbi olarak anılıyor bildiğiniz üzere. Özellikle Milano ve Floransa gibi şehirler, sadece İtalyan modasının değil, dünya çapında lüks moda ve tasarımın merkezleri olarak tanınıyor. Milano, “moda haftaları” ile tanınırken, Floransa daha çok el işçiliği, deri ve couture ürünleri ile öne çıkıyor. Haliyle bu moda tutkusu sokaklara da yansıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Milano sokaklarında erkeklerin kıyafetlerini paylaştı. Tarzları ve şıklıkları beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

İtalyan modası genellikle zarafet, kalite ve sofistike detaylarıyla ön plana çıkıyor.

İtalyan modası genellikle zarafet, kalite ve sofistike detaylarıyla ön plana çıkıyor.

Gucci, Prada, Versace, Valentino gibi markalar da bu kültürün sembolleri. Videodaki erkeklerin şıklığı İtalya'nın moda konusuna ne kadar önem verdiğini bir kere daha ortaya koydu. Pek çok kişi benzer bir özeni Türkiye'de de görmek istediğini dile getirdi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
