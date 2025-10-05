Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde Bulunan Kanser Yaydığı Gerekçesi ile Boşaltılan Karain Köyü

Dünyanın dört bir yanında terk edilmiş evler, köyler ve malikaneler bulunuyor. Her birinin ardında farklı bir hikaye, farklı bir geçmiş var. Kimi ekonomik krizler, kimi savaşlar, kimi doğal afetler yüzünden boşaltılmış kimi ise sağlık sorunları veya maden, mineral gibi tehlikeler nedeniyle insanlar tarafından terk edilmiş. Her biri terk edilmişlikleriyle hem hüzünlü hem de büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Bu yüzden fotoğrafçılar, tarih meraklıları ve gezginler için ayrı bir cazibe merkezi haline gelmiş durumdalar.

Onlardan biri de Nevşehir'de bulunan Karain Köyü. Oldukça talihsiz ve hüzünlü bir hikayeye sahip olan o köye gelin birlikte bakalım.