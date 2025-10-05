onedio
Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde Bulunan Kanser Yaydığı Gerekçesi ile Boşaltılan Karain Köyü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.10.2025 - 14:38

Dünyanın dört bir yanında terk edilmiş evler, köyler ve malikaneler bulunuyor. Her birinin ardında farklı bir hikaye, farklı bir geçmiş var. Kimi ekonomik krizler, kimi savaşlar, kimi doğal afetler yüzünden boşaltılmış kimi ise sağlık sorunları veya maden, mineral gibi tehlikeler nedeniyle insanlar tarafından terk edilmiş. Her biri terk edilmişlikleriyle hem hüzünlü hem de büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Bu yüzden fotoğrafçılar, tarih meraklıları ve gezginler için ayrı bir cazibe merkezi haline gelmiş durumdalar.

Onlardan biri de Nevşehir'de bulunan Karain Köyü. Oldukça talihsiz ve hüzünlü bir hikayeye sahip olan o köye gelin birlikte bakalım.

Yıllardır boş.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karain Köyü’nde 1970’li yıllarda yapılan incelemelerde, köyde yaşayan 300’den fazla kişinin kanserden hayatını kaybettiği ortaya çıkmış. Uzmanlar, köydeki kaya evlerde bulunan eriyonit adlı mineralin solunmasının akciğer kanserine yol açtığını belirlemiş. Bunun üzerine TBMM, köyün tamamen boşaltılmasına karar vermiş. Yıllar sonra, 2012’de TOKİ köy halkı için yakında yeni bir yerleşim yeri inşa etmiş ve köylüler 2017’de buraya taşınarak hayatlarına yeni evlerinde devam etmeye başlamış.

