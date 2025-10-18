Kadınların Askere Gitmesi Gündeme Gelince Bir Kadın Şimdiden Yanına Alacaklarını Planladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@polen.sarica/...
Geçtiğimiz günlerde kadınlar için zorunlu askerlik meselesinin TBMM'de değerlendirileceği konuşulmuştu. Anayasa'da bulunan 'eşitlik ilkesi' vurgulanarak sadece erkeklerin değil kadınların da zorunlu askerlik yapması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine elbette sosyal medya yıkıldı. Tüm kadınlar bu meseleyi duyar duymaz hazırlık yapmaya, merak ettiklerini sormaya ve birbirlerine tavsiye vermeye başladı.
Bir içerik üreticisi de 'askere gitseydi yanına alacağı eşyaları' paylaştı. O videoya, yasa kabul edilmiş gibi pek çok kadından tavsiyeler ve sorular içeren yorumlar geldi. Bir anda pek çok kadın askerlik için hazırlık sürecine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz böyle bir durum yok.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın