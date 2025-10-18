Kadınların Askere Gitmesi Gündeme Gelince Bir Kadın Şimdiden Yanına Alacaklarını Planladı

Geçtiğimiz günlerde kadınlar için zorunlu askerlik meselesinin TBMM'de değerlendirileceği konuşulmuştu. Anayasa'da bulunan 'eşitlik ilkesi' vurgulanarak sadece erkeklerin değil kadınların da zorunlu askerlik yapması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine elbette sosyal medya yıkıldı. Tüm kadınlar bu meseleyi duyar duymaz hazırlık yapmaya, merak ettiklerini sormaya ve birbirlerine tavsiye vermeye başladı.

Bir içerik üreticisi de 'askere gitseydi yanına alacağı eşyaları' paylaştı. O videoya, yasa kabul edilmiş gibi pek çok kadından tavsiyeler ve sorular içeren yorumlar geldi. Bir anda pek çok kadın askerlik için hazırlık sürecine girdi.