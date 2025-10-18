onedio
Kadınların Askere Gitmesi Gündeme Gelince Bir Kadın Şimdiden Yanına Alacaklarını Planladı

Pelin Yelda Göktepe
18.10.2025 - 21:20

Geçtiğimiz günlerde kadınlar için zorunlu askerlik meselesinin TBMM'de değerlendirileceği konuşulmuştu. Anayasa'da bulunan 'eşitlik ilkesi' vurgulanarak sadece erkeklerin değil kadınların da zorunlu askerlik yapması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine elbette sosyal medya yıkıldı. Tüm kadınlar bu meseleyi duyar duymaz hazırlık yapmaya, merak ettiklerini sormaya ve birbirlerine tavsiye vermeye başladı. 

Bir içerik üreticisi de 'askere gitseydi yanına alacağı eşyaları' paylaştı. O videoya, yasa kabul edilmiş gibi pek çok kadından tavsiyeler ve sorular içeren  yorumlar geldi. Bir anda pek çok kadın askerlik için hazırlık sürecine girdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@polen.sarica/...
Türkiye'de henüz böyle bir şey yok. Fakat günümüzde modern orduların ihtiyaçlarının değişmesiyle pek çok ülkede kadınlar için askerlik meselesi gündemde. Örneğin İsrail'de kadınlar için askerlik zorunlu. Norveç'te de 2015'ten beri kadınlar için zorunlu askerlik var ve bu Avrupa'da ilk. İsveç'te de 2018'de hem erkekler hem kadınlar için zorunlu askerlik geri geldi. Finlandiya'da ise kadınlar gönüllü askerlik yapabiliyor.

