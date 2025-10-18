onedio
Bir Avukat Okuldaki Eşyalara Zarar Vermenin Cezasını Açıkladı: "Müdürün Para İstemesi Yasal mı?"

Pelin Yelda Göktepe
18.10.2025 - 16:45

Okulda pek çok öğrenci, kendisini oyunun heyecanına kaptırarak okul mallarına zarar vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu konuda kuralları net olsa da bu durum genelde okul içinde, müdür ve veli arasında halledilerek üzeri kapatılır. Öğrenciden ya zarar verdiği eşyanın parası istenir ya da tamir ettirmesi, zararı telafi etmesi beklenir. Peki bu yasal mı? Okulda zarar gören eşyalar için müdür, müdür yardımcısı ya da öğretmen para talep edebilir mi? 

Okulda kapı kolunu kırdığını, bunun için müdür yardımcısının kendisinden para talep ettiğini söyleyen bir öğrenci, sosyal medyada bir avukata müdür yardımcısının bu talebinin yasal olup olmadığını sordu. Avukat ise işin yasal prosedürünü açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Müdür yardımcısı sana iyilik yapmış"

"Müdür yardımcısı sana iyilik yapmış"

Avukat Sercan Güder öğrenciye, müdür yardımcısının para isteyerek aslında onu büyük bir iyilik yaptığını açıkladı. Okul mallarına zarar vermenin ciddi bir suç olduğunu, doğrudan kamu davası açılabileceğini, dolayısıyla da küçük yaşında sabıkasının olacağını söyledi. Müdür yardımcısına istediği parayı verip teşekkür etmesini de söyleyen avukata pek çok öğretmen de verdiği bilgi için teşekkür etti.

