Bir Avukat Okuldaki Eşyalara Zarar Vermenin Cezasını Açıkladı: "Müdürün Para İstemesi Yasal mı?"

Okulda pek çok öğrenci, kendisini oyunun heyecanına kaptırarak okul mallarına zarar vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu konuda kuralları net olsa da bu durum genelde okul içinde, müdür ve veli arasında halledilerek üzeri kapatılır. Öğrenciden ya zarar verdiği eşyanın parası istenir ya da tamir ettirmesi, zararı telafi etmesi beklenir. Peki bu yasal mı? Okulda zarar gören eşyalar için müdür, müdür yardımcısı ya da öğretmen para talep edebilir mi?

Okulda kapı kolunu kırdığını, bunun için müdür yardımcısının kendisinden para talep ettiğini söyleyen bir öğrenci, sosyal medyada bir avukata müdür yardımcısının bu talebinin yasal olup olmadığını sordu. Avukat ise işin yasal prosedürünü açıkladı.