Yeni Doğum Yapmış Bir Kadın Tüm Ebeveynlerin Hayatını Kurtaracak İpuçları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.10.2025 - 13:16

Bir bebeğin hayatınıza dahil olması, tamamen yeni bir dönemin başlangıcı. Bu dönem, elbette çeşitli acemiliklerle dolu. Çünkü bu süreçte birçok deneyim, ancak yaşanarak kazanılabiliyor. Bu, hayatın doğal bir parçası ve her yeni ebeveynin geçmesi gereken bir evre. Bu süreçte, her gün yeni bir şeyler öğrenilir ve bu öğrenme deneyimi, her anne ve babayı daha donanımlı ve bilinçli bir ebeveyn haline getirir. Elbette bu dönemi sizden önce yaşayanların tecrübelerine kulak vermek de işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. 

Yeni doğum yapmış bir kadın, edindiği tecrübeleri paylaştı. Verdiği bilgiler pek çok anne ve babaya fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/ladyaybi/
Buradan izleyebilir;

Bebeğin ayağına neden sarımsak ve zeytinyağı sürülür?

Bu aslında geleneksel bir yöntemdir ve Anadolu'da yaygındır. Sarımsak doğal antibiyotik olarak biliniyor bildiğiniz üzere. Zeytinyağı ise cildi yumuşatıp tahrişi önler. Bebeklerin ayağına zeytinyağı ve sarımsak karşımı sürmenin de öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi problemlere iyi geleceğine inanılır. Ancak bu yöntem tıbben önerilmiyor. Çünkü sarımsak bebeklerin hassas ciltlerinde yanma ve tahrişe sebebiyet verebiliyor.

