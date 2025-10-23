onedio
Bir Avukat Bir Davasında Tanık Olduğu Müge Anlı'yı Aratmayacak Olayı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
23.10.2025 - 14:11

Gündüz kuşağının en sevilen ismi Müge Anlı'da her gün birbirinden ilginç olaylarla karşılaşıyoruz. Her yeni gün, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran birbirinden çarpıcı vakalarla dolu. Her bölümde karşılaştığımız olaylar, hem ilginç hem de düşündürücü. Çoğumuzun gerçek olduğuna bile inanamayacağı olayların aslında birilerinin normali olduğunu görmek her birimizi uzun uzun düşündürüyor. 

Avukat Kübra Okudan, bir müvekkilinin yaşadığı aldatılma olayını anlattı. Yaşanan olay Müge Anlı'da izlediğimiz vakaları aratmadı.

"Karşı tarafın getirdiği tanıkla, aldatıldığı kişinin müvekkilimin dünürü olduğunu öğrendik.”

Müvekkilinin aldatıldığından emin olduklarını ama aldattığı kişinin kim olduğunu bilmediklerini söyleyen avukat, duruşmaya gelen tanıkla birlikte müvekkilinin kendi dünürü yani çocuklarının kayınvalidesi ile aldatıldığını öğrendiklerini söyledi. Pek çok kişi olayı anlamakta bile güçlük çekti.

