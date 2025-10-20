onedio
Bir Kadın Doğum Uzmanı Açıkladı: Bebeğin Cinsiyetini Belirlemek Mümkün mü?

Pelin Yelda Göktepe
20.10.2025 - 23:31 Son Güncelleme: 21.10.2025 - 01:45

Bebek beklemek dünyanın en heyecanlı dönemi. Bu süreçte en çok merak edilen ve aileleri en çok heyecanlandıran konu genellikle bebeğin cinsiyeti oluyor.Elbette her aile öncelikle çocuğunun sağlıklı bir biçimde dünyaya gelmesini istiyor. Fakat pek çok anne baba adayının gönlünde kız bebek mi yoksa erkek bebek mi istediklerine dair bir fikir ya da heves oluyor. Bazı aileler ise doğrudan bebeğin cinsiyetini belirlemek istiyor. Peki bebeğin cinsiyetini belirlemek mümkün mü?

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Başak Akay, doğal yollarla bebeğinin cinsiyetinin belirlenip belilenemeyeceğini sebepleriyle açıkladı.

Bebeğin cinsiyetini belirlemek Türkiye'de yasal değil!

Tüp bebek yöntemi ile bebeğin cinsiyetini belirlemek mümkün fakat ülkemizde yasal değil. Op. Dr. Başak Akay bunun doğal yollarla da mümkün olmadığını anlattı. Cinsiyetin Çin Takvimi'ne göre belirlenebildiğini söyleyenler var. Bu yöntemle anne adayının yaşı ve hamile kaldığı aya göre bir belirleme yapılıyor. Fakat elbette bilimsel bir dayanağı yok. Yine regl gününe göre hesaplama yapılabilceğini söyleyenler de var. Yine bunun da bilimsel bir kanıtı bulunmuyor.

Bisusltfn

cin takvimi yalan 2 cocugum var ikisinde de baktim kizima erkek,ogluma kiz olacak dedi