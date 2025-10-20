onedio
Hayvancılıkla Uğraşan Bir İçerik Üreticisi Gerçekçi Sabah Rutinini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
20.10.2025 - 20:09

Hayvancılık dünyanın en zor mesleklerinden biri. Hem fiziksel emek ve dayanıklılık gerektiriyor. Aynı zamanda hayvanların bakımı, beslenmesi ve sağlığına dair detaylı bilgiye sahip olmanız da gerekiyor. Hayvancılık, doğru bilgi ve becerilere sahip olmayı gerektirirken, aynı zamanda sabır ve özveri de istiyor. Çünkü, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için günün her saati çalışmaya hazır olması, hayvanların her ihtiyacını tam vaktinde karşılaması gerekiyor.

Ailesi ile birlikte hayvancılıkla uğraşan bir genç, gerçekçi sabah rutinini paylaştı. Verdiği emek beğeni toplarken pek çok kişi çabasını taktir etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Birkaç saate pek çok iş sığdırdı.

Günün ilk ışıkları ile çalışmaya başlayan genç kız, sadece birkaç saatte pek çok iş yaptı. Pek çok kişi sadece izlerken bile yorulduğunu dile getirdi. Benzer işlerin bir de akşam tekrar edilmesi gerektiğini düşününce işin zorluğu bir kere daha ortaya çıktı. Hayvancılık, tüm bu zorluklarına rağmen, doğayla iç içe olmanın ve hayvanları besleyip büyütmenin verdiği tatmin duygusu sebebiyle pek çok kişinin hayali. Fakat bu hayali kurarken pek çok detayı da düşünmek gerekiyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
