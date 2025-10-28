Diş Teli Taktıran Bir Kadın 14 Ayda Dişlerinin Geldiği Durumu Paylaştı

Diş teli kullanmak sabır ve özveri gerektiren uzun süreç. Diş teli tedavisi, estetik bir gülüşe kavuşmanın yanı sıra, ağız sağlığı için de önemli. Çapraşık dişlerin doğru bir şekilde temizlenmiyor olması, ilerde diş eti ve çürür problemlerine sebep olabiliyor. Her ne kadar zorlu ve uzun bir süreç olsa da sonuç neredeyse yüzde yüz kusursuz oluyor.

Diş teli kullanan bir kadın, 14 ayda dişlerinin geldiği durumu paylaştı. Yaşadığı değişim bu konuda tereddüt yaşayanlara fikir ve cesaret verdi.