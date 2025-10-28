onedio
Diş Teli Taktıran Bir Kadın 14 Ayda Dişlerinin Geldiği Durumu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2025 - 09:58

Diş teli kullanmak sabır ve özveri gerektiren uzun süreç. Diş teli tedavisi, estetik bir gülüşe kavuşmanın yanı sıra, ağız sağlığı için de önemli. Çapraşık dişlerin doğru bir şekilde temizlenmiyor olması, ilerde diş eti ve çürür problemlerine sebep olabiliyor. Her ne kadar zorlu ve uzun bir süreç olsa da sonuç neredeyse yüzde yüz kusursuz oluyor.

Diş teli kullanan bir kadın, 14 ayda dişlerinin geldiği durumu paylaştı. Yaşadığı değişim bu konuda tereddüt yaşayanlara fikir ve cesaret verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

14 ayda neredeyse tamamen düzelmiş.

14 ayda neredeyse tamamen düzelmiş.

Diş tellerinin genel olarak en az 2 sene kalması gerekiyor. Bu da elbette oldukça zor ve sıkıcı. Pek çok kişi diş teli taktırmak istese de böyle bir süreci göze alamıyor. Günümüzde plak, birkaç diş için implant gibi pek çok alternatif var elbette. Fakat maliyetler de buna göre değişiyor.

