onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Burun Estetiği İçin Türkiye'ye Gelen Bir Kadın Yaşadığı Değişimi ve Mutluluğunu Paylaştı

Burun Estetiği İçin Türkiye'ye Gelen Bir Kadın Yaşadığı Değişimi ve Mutluluğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.10.2025 - 15:20

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, Türkiye sağlık turizmi denince akla ilk gelen ülkeler arasında. Dünya genelinde birçok kişi, sağlık hizmetlerini almak için ülkemize geliyor. Bunun sebebi ise kaliteli sağlık hizmetleri, uygun fiyatlar ve deneyimli sağlık personelimiz. Ülkemizde aynı anda gerçekleştirilen estetik operasyonlarla, kısa bir süre ülkemizde kalarak tüm işlemleri halledip ülkelerine dönebiliyorlar. Aynı zamanda bu alandaki doktorlarımızın başarısı da ülke sınırlarını aşmış durumda. 

Ülkemize burun estetiği için gelen bir kadın yaşadığı süreci ve deneyimi paylaştı. Değişimini adım adım paylaşan kadın, bu konuda fikir isteyenleri de Türkiye'de estetik yaptırmak konusunda yönlendirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@anniemaedawes...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Saç ekiminden sonra şimdi de burun.

Saç ekiminden sonra şimdi de burun.

Bildiğiniz üzere bir dönem ülkemiz saç ekimi ile meşhurdu. Bu durum dizileri filmlere hatta sosyal medyadaki mizah videolarına bile konu olmuştu. Aynı durum şimdi de estetik için yaşanıyor. Özellikle burun ve yüz germe estetikleri için sayısız insan yurt dışından ülkemize geliyor. Ortaya da gerçekten oldukça başarılı sonuçlar çıktığından insanla ülkemizden oldukça mutlu ayrılıyor. Bu da ülkemizin bu konudaki başarısının katlanarak yayılmasını sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın