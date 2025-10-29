onedio
Geçirdiği Gıdı Operasyonunun Ardından Bambaşka Birine Dönüşen Kadının İnanılmaz Değişimi

Pelin Yelda Göktepe
29.10.2025 - 12:32

Gıdı günümüzde pek çok kişinin problemi. Farklı yaş gruplarından insanların muzdarip olduğu bu durum, genellikle kilo alımı veya yaşlanma süreci ile birlikte ortaya çıkan bu durum, duruş bozukluğu sebebiyle de yaşanabiliyor. Ayrıca bazı sağlık problemleri gıdı ve boyun bölgesinde benzer problemlere yol açabiliyor. Modern tıp ve estetik teknolojileri sayesinde, gıdı probleminden pek çok yöntemle kurtulmak artık mümkün. 

Bir kadın geçirdiği gıdı operasyonu ile yaşadığı değişimi paylaştı. Bambaşka birine dönüşen kadının değişimi beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Uzun süre telefona bakmak gıdı sarkmasına sebep olabiliyor.

Write For Me şöyle dedi:

Uzun süre aşağı doğru bakmak, zamanla boyun kaslarını zayıflatıp, derinin elastikiyetini azaltarak gıdı oluşumuna sebep olabiliyor. Çene altındaki cilt ince olduğu için sarkma belirgin hale geliyor. Hatta buna “tech neck (teknoloji boynu) deniyor. Bunu önlemek için telefon kullanımını azaltmak, telefonu göz hizasında tutmak, uzun süre telefona baktıktan sonra boyun egzersizleri yapmak faydalı olabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
