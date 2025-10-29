Geçirdiği Gıdı Operasyonunun Ardından Bambaşka Birine Dönüşen Kadının İnanılmaz Değişimi

Gıdı günümüzde pek çok kişinin problemi. Farklı yaş gruplarından insanların muzdarip olduğu bu durum, genellikle kilo alımı veya yaşlanma süreci ile birlikte ortaya çıkan bu durum, duruş bozukluğu sebebiyle de yaşanabiliyor. Ayrıca bazı sağlık problemleri gıdı ve boyun bölgesinde benzer problemlere yol açabiliyor. Modern tıp ve estetik teknolojileri sayesinde, gıdı probleminden pek çok yöntemle kurtulmak artık mümkün.
Bir kadın geçirdiği gıdı operasyonu ile yaşadığı değişimi paylaştı. Bambaşka birine dönüşen kadının değişimi beğeni topladı.

Uzun süre telefona bakmak gıdı sarkmasına sebep olabiliyor.
