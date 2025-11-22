Mersin'de AFAD'ın İkaz Sirenini Yanlış Anlayan İki Çocuk Saygı Duruşunda Bulundu

Dünyanın en masum ve saf varlıkları elbette çocuklardır. Hareketlerindeki hesapsızlık, yetişkinlere de büyük dersler verebiliyor. Her bir hareketleri, içlerindeki saflığı ve masumiyeti yansıtıyor. Bazen beklenmedik hareketleriyle her birimizi hem şoke ediyor hem de umutlarımızı yeşertebiliyorlar.
Mersin'de AFAD'ın ikaz sirenini yanlış anlayan iki çocuk saygı duruşunda bulundu. Miniklerin o anları izleyenleri gururlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl Atamızı vefatının 87. yılında törenlerle andık.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın