Mersin'de AFAD'ın İkaz Sirenini Yanlış Anlayan İki Çocuk Saygı Duruşunda Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2025 - 17:09

Dünyanın en masum ve saf varlıkları elbette çocuklardır. Hareketlerindeki hesapsızlık, yetişkinlere de büyük dersler verebiliyor. Her bir hareketleri, içlerindeki saflığı ve masumiyeti yansıtıyor. Bazen beklenmedik hareketleriyle her birimizi hem şoke ediyor hem de umutlarımızı yeşertebiliyorlar. 

Mersin'de AFAD'ın ikaz sirenini yanlış anlayan iki çocuk saygı duruşunda bulundu. Miniklerin o anları izleyenleri gururlandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu yıl Atamızı vefatının 87. yılında törenlerle andık.

Bu yıl Atamızı vefatının 87. yılında törenlerle andık.

Geçtiğimiz 10 Kasım'da yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı saat olan 9'u 5 geçe, tüm ülkede hayat 1 dakikalığına durdu. O anlarda 7'den 70'e herkes duygusal anlar yaşadı. O anlar miniklerin de hafızasına kazınmış olacak ki, siren sesi küçük bir kafa karışıklığı yaşamalarına sebep oldu. O anlar ise her birimizin içini ısıttı.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
