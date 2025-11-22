Mersin'de AFAD'ın İkaz Sirenini Yanlış Anlayan İki Çocuk Saygı Duruşunda Bulundu

Dünyanın en masum ve saf varlıkları elbette çocuklardır. Hareketlerindeki hesapsızlık, yetişkinlere de büyük dersler verebiliyor. Her bir hareketleri, içlerindeki saflığı ve masumiyeti yansıtıyor. Bazen beklenmedik hareketleriyle her birimizi hem şoke ediyor hem de umutlarımızı yeşertebiliyorlar.

Mersin'de AFAD'ın ikaz sirenini yanlış anlayan iki çocuk saygı duruşunda bulundu. Miniklerin o anları izleyenleri gururlandırdı.