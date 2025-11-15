onedio
Bir Adamın Poğaça Verdiği Köpekle Yaşadığı Tartışma İzleyenleri Güldürdü: "Senin Yüzünden Hayvanlar Aç Kaldı."

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2025 - 23:21

Köpekler insanların en sadık dostu. Bu bağ, zamanla gerçek bir dostluğa dönüşebiliyor. Köpekler, insanların hayatlarında önemli bir yer edinir. Bir süre sonra sadece bir hayvan olarak değil, aynı zamanda bir aile üyesi olarak görülürler. Patili dostu olanlar bilir ki, bir süre sonra kendinizi onunla sohbet ederken bulabilirsiniz.

Bir adam, sokakta beslediği köpeğin yaramazlıklarından bıkınca kendisine isyan etti. Köpeğin sakince azarlanmasının bitmesini beklediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Senin yüzünden bütün hayvanlar aç kaldı."

Kendisine yemek verdiği halde insanlara saldırdığını, bu yüzden insanlar tarafından uyarıldığını söyleyen adam, diğer hayvanları besleyemediği için köpeği azarladı. 'Senin yüzünden bütün hayvanlar aç kaldı.' diyen adamın o anlardaki ciddiyeti izleyenleri güldürdü.

