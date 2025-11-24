Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları

Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakalarının tadı da başka. Her türlü mizahın döndüğü X'te arada önümüze pek çok ilk başta soğuk gibi gelse de boşluğumuza geldiğinde güldüren espriler düşüyor. Bakalım son günlerde kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀