Bir Psikolog ve Danışanın Diyaloğu Sosyal Medyada Olay Oldu

Son zamanlarda psikologlara olan talep arttı. Talebin artmasıyla danışma ücretlerinin artması da desteğe ihtiyaç duyan pek çok kişinin ortak şikayeti haline geldi. Durum öyle bir hale geldi ki bir seans için günlerce çalışmanız gerekebiliyor. Bir X kullanıcısı da internetten gördüğü bir psikoloğa seans ücretini sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcının verdiği tepki olay oldu.