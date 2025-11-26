onedio
Bir Psikolog ve Danışanın Diyaloğu Sosyal Medyada Olay Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2025 - 15:34

Son zamanlarda psikologlara olan talep arttı. Talebin artmasıyla danışma ücretlerinin artması da desteğe ihtiyaç duyan pek çok kişinin ortak şikayeti haline geldi. Durum öyle bir hale geldi ki bir seans için günlerce çalışmanız gerekebiliyor. Bir X kullanıcısı da internetten gördüğü bir psikoloğa seans ücretini sordu. Şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcının verdiği tepki olay oldu.

Diyalog şöyle;

twitter.com

Tabii 'unbelievable(inanılmaz) şoktayım' kalıbı paylaşımın önüne geçti ve dillere pelesenk oldu.

Tepkiler şöyle;

twitter.com

Bazıları da takdir etti.

twitter.com

Fiyat da tepki çekti.

twitter.com

Avrupa Avrupa dizisinin efsane karakteri de akıllara geldi.

twitter.com
Hesaplamacılar da geldi.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
