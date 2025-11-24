Öğretmenler Günündeki Hediyelerinde Yaratıcılıkta Sınır Tanımayarak Gülümseten Öğrenciler

Değerli öğretmenlerimizin en özel günü 24 Kasım, bir kez daha büyük bir coşkuyla kutlandı. Tabii hazırlıklar da çok önceden başlamıştı. Kimi öğrenciler öğretmenleri için güzel bir resim çizdi, kimi çiçek topladı. Büyük küçük demeden bir şekilde öğretmenine minnetini göstermek isteyen milyonlarca öğrenci vardı.

Bu sene öğrencilerin hediyelerinde ise yaratıcılık had safhadaydı!