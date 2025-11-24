onedio
Öğretmenler Günündeki Hediyelerinde Yaratıcılıkta Sınır Tanımayarak Gülümseten Öğrenciler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.11.2025 - 18:49

Değerli öğretmenlerimizin en özel günü 24 Kasım, bir kez daha büyük bir coşkuyla kutlandı. Tabii hazırlıklar da çok önceden başlamıştı. Kimi öğrenciler öğretmenleri için güzel bir resim çizdi, kimi çiçek topladı. Büyük küçük demeden bir şekilde öğretmenine minnetini göstermek isteyen milyonlarca öğrenci vardı.

Bu sene öğrencilerin hediyelerinde ise yaratıcılık had safhadaydı!

24 Kasım'da aldıkları hediyeleri paylaşan değerli öğretmenlerimiz, yüzümüzü güldürmeyi başardı.

Bakalım kimlere ne hediyeler gitmiş? :)

👇🏻

🥹🥹🥹

Köy okulunda öğretmenlik mi dedi birileri?

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Üstelik sadece 24 Kasım'da da değil!

Gaziantep'te sıradan bir okul;

👇🏻

Hepsi birbirinden güzel! :)

