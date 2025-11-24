onedio
X'teki Büyük Hesapların Hintli Çıkmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
24.11.2025 - 11:59

X'e geçtiğimiz günlerde çok tartışmalı bir özellik geldi. Özellikle bot ve spam hesaplara karşı önlem alınacağını duyuran Elon Musk'ın firması yeni bir özellikle farklı tartışmalara neden oldu. Artık hesabın nereden açıldığı, kaç kez isim değiştirdiği ve hesabın kontrol edildiği ülkeye profilden ulaşılabiliyor.

Tabii bu özellik duyurulunca pek çok insan milyonlarca kişinin takip ettiği; sanat, spor ve en önemlisi siyaset alanında yüksek etkileşim alan hesapların menşeini merak etmeye başladı. Pek çok büyük ve konsept hesabın Hindistan, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerden bağlandığı ortaya çıktı. Tabii bu durum hakkında yerli yabancı pek çok eski adı Twitter yeni adı X kullanıcısı yorumda bulundu.

Tepkiler şöyle;

Bu yıla damga vuran yasak aşka da gönderme yapıldı.

Tabii bu hesapların çoğu manipülatif içerikler paylaşan hesaplar.

Öyle ki çoğu kişi de Hintlilerin X'i resmen ele geçirdiğini düşündü.

Dezenformasyon amaçlı açılan hesaplar da benzer durumda.

