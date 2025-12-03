Vincent Aboubakar, Eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Eleştirdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu dönemde eleştirilerinden ve göndermelerinden nasibini alan isimlerden biri de Vincent Aboubakar'dı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu döneminde sakatlıklarıyla gündeme gelen Aboubakar'la ilgili Sergen Yalçın kafa karıştırıcı açıklamalarda bulunmuş ve sakatlık durumunu inandırıcı bulmadığını söylemişti.
Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan Aboubakar'a Ertem Şener, Sergen Yalçın'ı sordu. Aboubakar ise 'Biz futbolcular şampiyon yaptık. Şimdi daha iyi oyuncular var, hoca aynı hoca. Şimdi de şampiyon yapsın görelim' açıklaması yaptı.
Aboubakar'ın açıklaması Sergen Yalçın'ın eleştirilerine bir cevap olarak görüldü.
Sergen Yalçın, Sivasspor maçında yaşadığı anıyı da bu şekilde anlatmıştı:
