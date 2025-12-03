onedio
Vincent Aboubakar, Eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2025 - 21:59

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu dönemde eleştirilerinden ve göndermelerinden nasibini alan isimlerden biri de Vincent Aboubakar'dı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu döneminde sakatlıklarıyla gündeme gelen Aboubakar'la ilgili Sergen Yalçın kafa karıştırıcı açıklamalarda bulunmuş ve sakatlık durumunu inandırıcı bulmadığını söylemişti.

Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan Aboubakar'a Ertem Şener, Sergen Yalçın'ı sordu. Aboubakar ise 'Biz futbolcular şampiyon yaptık. Şimdi daha iyi oyuncular var, hoca aynı hoca. Şimdi de şampiyon yapsın görelim' açıklaması yaptı. 

Aboubakar'ın açıklaması Sergen Yalçın'ın eleştirilerine bir cevap olarak görüldü.

Sergen Yalçın, Sivasspor maçında yaşadığı anıyı da bu şekilde anlatmıştı:

“Anlatmayacaktım ama anlatacağım… Sivas’a maça gittik. Aboubakar sakattı, buna baskı yaptılar ‘Oyna’ diye. Bu da ‘Tamam, oynayacağım, kendimi riske atacağım’ falan dedi. Maç başladı, zaten hiçbir şey yapmıyor. Depar atmıyor, koşmuyor, çok rutin oynuyor. Dakika 44’e falan geldi, bir pozisyon oldu, bu kendini yere attı ‘Aah!’ diye bağırmaya başladı. Dedim ‘Ne oldu ya, vuruldu mu bu?’ Benim maçta çapraz bağlarım falan koptu, böyle bir acı hissetme modeli yok yani, olamaz. Sakatlandım dersin, devreye bir dakika var zaten, ‘Hocam beni değiştir’ dersin. Öyle hareketler yaptı ki sahada, ben güleceğim ama kendimi zor tutuyorum. Kamera çekiyor, rezil olacağız. Dedim herhalde vuruldu bu, tribünden falan ateş ettiler, bir bakın buna… O kadar da abartmaya gerek yok.”

