Galatasaray Taraftarı Şahan Gökbakar'dan Derbinin Hakemi Yasin Kol'a Ağır Tepki

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın Galatasaraylı olduğu uzun süredir biliniyor. Sık sık sosyal medya paylaşımlarında sarı-kırmızılı takıma duyduğu sevgiyi dile getiren Gökbakar, önemli maçların ardından yaptığı yorumlarla da taraftar kimliğini öne çıkarıyor. Galatasaray’a olan bağlılığını hem mizahi hem de samimi bir dille ifade etmesi, onu sarı-kırmızılı taraftarlar arasında sevilen bir isim haline getiriyor. Bu kez hedefinde maçın hakemi Yasin Kol vardı.