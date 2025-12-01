Galatasaray Taraftarı Şahan Gökbakar'dan Derbinin Hakemi Yasin Kol'a Ağır Tepki
Kadıköy’de oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Tempolu başlayan mücadelede iki takım da zaman zaman oyunun kontrolünü eline alsa da üstünlük golünü bulmakta zorlandı. Galatasaray’ın ilk yarıda Sane'yle bulduğu gole Fenerbahçe uzatmada verdiği karşılıkla eşitliği sağladı.
İki tarafta da Yasin Kol'a tepkiler vardı. Okan Buruk'un 'canımızı zor kurtardık' diyerek eleştirdiği hakem yönetimine Şahan Gökbakar'dan da tepki geldi.
Şahan Gökbakar maç sonunda kendini tutamadı.
Yasin Kol'un fotoğrafını "hakem değilsin" diyerek paylaştı.
