onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Taraftarı Şahan Gökbakar'dan Derbinin Hakemi Yasin Kol'a Ağır Tepki

Galatasaray Taraftarı Şahan Gökbakar'dan Derbinin Hakemi Yasin Kol'a Ağır Tepki

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 23:28

Kadıköy’de oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Tempolu başlayan mücadelede iki takım da zaman zaman oyunun kontrolünü eline alsa da üstünlük golünü bulmakta zorlandı. Galatasaray’ın ilk yarıda Sane'yle bulduğu gole Fenerbahçe uzatmada verdiği karşılıkla eşitliği sağladı. 

İki tarafta da Yasin Kol'a tepkiler vardı. Okan Buruk'un 'canımızı zor kurtardık' diyerek eleştirdiği hakem yönetimine Şahan Gökbakar'dan da tepki geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şahan Gökbakar maç sonunda kendini tutamadı.

Şahan Gökbakar maç sonunda kendini tutamadı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın Galatasaraylı olduğu uzun süredir biliniyor. Sık sık sosyal medya paylaşımlarında sarı-kırmızılı takıma duyduğu sevgiyi dile getiren Gökbakar, önemli maçların ardından yaptığı yorumlarla da taraftar kimliğini öne çıkarıyor. Galatasaray’a olan bağlılığını hem mizahi hem de samimi bir dille ifade etmesi, onu sarı-kırmızılı taraftarlar arasında sevilen bir isim haline getiriyor. Bu kez hedefinde maçın hakemi Yasin Kol vardı.

Yasin Kol'un fotoğrafını "hakem değilsin" diyerek paylaştı.

Yasin Kol'un fotoğrafını "hakem değilsin" diyerek paylaştı.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Yasin Kol'un fotoğrafını paylaşırken, alnına 'Sen hakem değilsin' yazdı. 

Galatasaraylı taraftarların X'te de paylaştığı görsel için Gökbakar'a büyük destek geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın