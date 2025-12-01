Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Başlamadan Tansiyon Yükseldi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Chobani Stadı'nda oynuyor. Dev karşılaşma saat 20.00'de başladı ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak maç öncesinde sinirler gerildi. İki takım futbolcuları henüz maç başlamadan ısınmada burun buruna geldiler.
Isınma sırasında iki takım futbolcuları karşı karşıya geldi.
İki takım futbolcuları karşı karşıya gelirken teknik ekip ve bazı futbolcular da kavgayı ayırdı.
