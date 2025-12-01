onedio
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Başlamadan Tansiyon Yükseldi

01.12.2025 - 19:48

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Chobani Stadı'nda oynuyor. Dev karşılaşma saat 20.00'de başladı ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak maç öncesinde sinirler gerildi. İki takım futbolcuları henüz maç başlamadan ısınmada burun buruna geldiler. 

Kaynak - Ceyhun Samet Yüksel

Isınma sırasında iki takım futbolcuları karşı karşıya geldi.

İki takım futbolcuları karşı karşıya gelirken teknik ekip ve bazı futbolcular da kavgayı ayırdı.

Maça dakikalar kala yaşanan bu gerilim derbinin tansiyonunu da gözler önüne serdi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
