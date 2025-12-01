onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
, Galatasaray
Fenerbahçe-Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Fenerbahçe-Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 19:01

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Chobani Stadı'nda oynanacak. Dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele, BeIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maça dakikalar kaldı artık... İki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın