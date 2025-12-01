Fenerbahçe-Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Chobani Stadı'nda oynanacak. Dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele, BeIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Maça dakikalar kaldı artık... İki takımın ilk 11'leri de belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın